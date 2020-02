Attraktive Aussichten



Man müsse kein allzu großer Prophet sein, um vorherzusagen, dass der Tech-Index über kurz oder lang eine Verschnaufpause einlegen werde. Sollte er korrigieren, müssten Anleger aber nicht gleich nervös werden und dem Index den Rücken kehren. Stattdessen biete sich ein Niveau unterhalb des aktuellen Stands als günstige Einstiegschance an. Aber auch auf dem derzeitigen Niveau lohne ein Blick auf den Index. Richtig sei zwar, dass das Coronavirus nicht spurlos an der Wirtschaft vorüberziehe. So habe etwa das NASDAQ-Schwergewicht Apple wegen Corona-bedingter Lieferengpässe jüngst seine Umsatzprognose für das laufende Quartal nach unten angepasst. Doch wie stark und lange das Virus die Wirtschaft belasten werde, stehe derzeit in den Sternen.



Fakt sei: Trotz des Coronavirus präsentiere sich der NASDAQ 100 in prächtiger Verfassung. Ein Grund: Es sei nach wie vor enorm viel Liquidität vorhanden - und die wolle sinnvoll angelegt sein. Dass sich dafür unter anderem der NASDAQ 100 anbiete, komme nicht von ungefähr: Der Index sei mit zahlreichen Unternehmen bestückt, ohne die eine erfolgreiche Umsetzung der an Bedeutung gewinnenden Digitalisierung nicht möglich wäre. Gut möglich also, dass der NASDAQ 100 auch künftig - kurze Korrekturphasen inklusive - steige und steige und steige. (21.02.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Er steigt und steigt und steigt - die Rede ist vom NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), also dem Börsenbarometer, das die 100 größten US-Technologie-Aktien an der NASDAQ umfasst, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekely".Seit Anfang 2016 gehe es mit dem Index - bis auf eine Delle Ende 2018 - sukzessive bergauf; inzwischen habe sich das Plus auf rund 140 Prozent summiert.