Paris (www.aktiencheck.de) - Geschafft. Obwohl sich die USA in einer schweren Wirtschaftskrise befinden, hat der Dow Jones im Wochenverlauf ein neues Allzeithoch erklommen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Rückenwind erhalte der Dow Jones aktuell gleich von mehreren Seiten. Für gute Stimmung an der Börse sorge zum einen, dass Noch-US-Präsident Donald Trump offenbar seine Wahlniederlage akzeptiert und den Weg für die Amtsübergabe an Joe Biden geebnet habe. Dass der designierte US-Präsident jüngst die ehemalige FED-Chefin Janet Yellen als künftige US-Finanzministerin ins Spiel gebracht habe, komme ebenfalls an der Börse gut an, gelte Yellen doch als Verfechterin umfangreicher US-Konjunkturhilfen. Hinzu komme eine ultra-lockere Geldpolitik der US-Notenbank FED, die wohl noch einige Jahre lang anhalten und den Aktienmarkt tendenziell stützen dürfte.Und: Dass mittlerweile mindestens drei Corona-Impfstoffe schon recht zeitnah zur Verfügung stehen würden, dürfte der weltweiten Wirtschaft 2021 einen kräftigen Schub verleihen - und damit einhergehend auch die Börse beflügeln. Doch Vorsicht: Zwar würden derzeit wohl die Chancen am US-Aktienmarkt überwiegen, dies bedeute nun aber nicht, dass der Dow Jones künftig schnurstracks gen Norden marschieren werde, dürfte nun doch schon ein Großteil der positiven Nachrichten in den Kursen eingepreist sein. (27.11.2020/ac/a/m)