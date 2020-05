Paris (www.aktiencheck.de) - Beim Blick auf den US-amerikanischen Aktienmarkt könnte man fast meinen, dass die Corona-Krise spurlos an den USA vorübergezogen ist, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch das Gegenteil sei der Fall: Laut Daten der Johns Hopkins University hätten sich nirgendwo sonst auf der Welt so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert wie in den Vereinigten Staaten. Und immer noch kämen täglich viele Tausende Neuerkrankungen hinzu. Dass daher auch die Wirtschaft besonders stark leide, überrasche nicht wirklich. So hätten etwa durch die Corona-Pandemie bisher rund 36 Millionen US-Bürger ihren Job verloren. Dass US-Notenbankchef Jerome Powell im zweiten Quartal einen BIP-Rückgang von bis 30 Prozent für möglich halte, mache ebenfalls nicht allzu viel Hoffnung. Dennoch präsentiere sich der US-Aktienmarkt nach dem Einbruch im März in prächtiger Verfassung. Wie passe das zusammen?Fakt sei: An der Börse werde stets die Zukunft gehandelt. Und: Da viele Ökonomen eine rasche Erholung der US-Wirtschaft erwarten würden, gehe es derzeit auch mit dem Dow Jones wieder bergauf. Zudem habe FED-Chef Powell zuletzt weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen in Aussicht gestellt. Seit Ende Februar habe die FED bereits Notprogramme von mehreren Billionen Dollar aufgelegt. Zudem sei der Leitzins im März in zwei Schritten auf nun 0 bis 0,25 Prozent gesenkt worden. Dies bedeute auch, dass Alternativen zu Aktien derzeit noch rarer seien, als sie es schon vor der Krise gewesen seien - und der Dow Jones somit noch ein wenig Luft nach oben haben könnte. Dies bedeute nun aber nicht, dass Anleger nicht wachsam bleiben müssten, im Gegenteil. (Ausgabe vom 22.05.2020) (25.05.2020/ac/a/m)