Linz (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Volkskongress hat die Ziele für Wachstum mit 6,5% und Inflation mit 3% definiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dies dürfte realistisch sein, denn die Prognosen für die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes für die nächsten drei Jahre würden ebenfalls bei über 6% liegen. Die Exportnation China habe im Februar ein Plus bei den Ausfuhren von über 40% gegenüber dem Vorjahr gehabt. Dies könnte den geplanten Handelskrieg der USA in Form von Strafzöllen beschleunigen. Der EUR habe zum CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) seit drei Jahren um mehr als 15% aufgewertet und sei aktuell in einer Seitwärtsbewegung, die seit Jahresbeginn erhöhte Volatilität zeige (Bandbreite 7,66 bis 7,92). Um aus dieser Range nach unten auszubrechen, wären nachhaltige Kurse unter 7,70 notwendig, die dann letztendlich zum Ausbruch aus dem Trendverlauf bei 7,65 führen würden. Doch diese Tendenz sei noch nicht erkennbar. (09.03.2018/ac/a/m)





