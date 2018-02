Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

1,74 Euro -1,14% (09.02.2018, 16:28)



TSE-Euronext-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

USD 2,70 -0,37% (09.02.2018, 16:31)



ISIN Endeavour Silver-Aktie:

CA29258Y1034



WKN Endeavour Silver-Aktie:

A0DJ0N



Ticker Symbol Endeavour Silver-Aktie Deutschland:

EJD



TSE-Euronext-Ticker-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EDR



Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse des Analysten Ryan Thompson von BMO Capital Markets:Ryan Thompson, Aktienanalyst vom Investmenthaus BMO Capital Markets, äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Endeavour Silver Corp. habe ein Update zu den Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen vorgelegt.Die Analysten von BMO Capital Markets kürzen das Kursziel für die Endeavour Silver-Aktie von 3,50 auf 3,20 CAD. Der Titel bleibe eine Übergangsstory, so der Analyst Ryan Thompson.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Endeavour Silver-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein.Börsenplätze Endeavour Silver-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:1,75 Euro -2,78% (09.02.2018, 15:36)