Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Um den jüngsten Auslieferungszahlen von Tesla Inc. Rechnung zu tragen, würden die Annahmen auf den neuesten Stand gebracht. An der Auslieferungsprognose für das zweite Quartal von 24.500 Fahrzeugen werde aber festgehalten.Die Analysten von Cowen and Company weisen darauf hin, dass es im Hinblick auf die Gigafactory und das Model 3 weiterhin mehr Fragen als Antworten gebe. Analyst Jeffrey Osborne räumt ein, dass es frustrierend zu sehen sei, dass der Aktienkurs laufe egal ob die Auslieferungszahlen die Erwartungen erfüllen würden oder nicht. Tesla werde als Konzept-Aktie gehandelt, die nicht die fundamentalen Schätzungen reflektiere.Da die Kosten steigen würden, der Cash-Bedarf akut werde und Wettbewerbsbedrohungen real seien und die Konsensprognosen gleichzeitig aggressiv erscheinen würden, könnten Investoren in der Zukunft die Story stärker in Frage stellen.Die Aktienanalysten von Cowen and Company bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "underperform"-Rating sowie das Kursziel von 155,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:278,05 Euro +1,04% (04.04.2017, 14:21)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:278,67 Euro -0,36% (04.04.2017, 14:34)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 296,66 -0,62% (04.04.2017, 14:41, vorbörslich)