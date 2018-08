Während in Europa und dem Nahen Osten ein Anstieg der Investitionen erwartet werde, sei es wahrscheinlich, dass die stärksten Investitionszuwächse in die US-amerikanische Schieferölproduktion fließen würden, die von einer rapiden Abnahme der Fördermengen und damit kurzen Zyklen gekennzeichnet sei. Tendenziell werde bereits produzierenden Anlagen (auf Brachflächen) im Nahen Osten Priorität eingeräumt.



Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziere, dass die weltweite Ölnachfrage im 4. Quartal 2019 auf 101,5 Millionen Barrel pro Tag steigen werde - ein Zuwachs von 2,7 Millionen Barrel gegenüber den geschätzten 98,8 Millionen Barrel pro Tag im 2. Quartal 2018. Es sei wahrscheinlich, dass US-Schieferöl den Großteil dieses Nachfragezuwachses abfangen werde, während der Rest durch Kapazitätsreserven aus Saudi-Arabien und Russland bedient werden könne.



Über diesen zeitlichen Horizont hinaus könnten Probleme bei der Erfüllung der Ölnachfrage auftreten, wenn sich die Investitionen in langfristige Projekte auf einem niedrigen Niveau befinden würden (falls die Ölnachfrage weiterhin starke Wachstumsraten verzeichne).



Es sei hingegen unwahrscheinlich, dass es im Iran zu einer Steigerung der Ölfördermengen kommen werde, da die von den USA gegen das Land verhängten Sanktionen Investitionen erwartungsgemäß vollkommen zum Erliegen bringen würden. In Venezuela, das sich ebenfalls in einer Wirtschaftskrise befinde, sei es unwahrscheinlich, dass es zu einer weiteren Schmälerung der Fördermengen kommen werde. Wahrscheinlich sei hingegen, dass sich die Volatilität bei den Fördermengen aus Libyen halten werde.



Der Einbruch bei der Investitionstätigkeit sei in den letzten Jahren vor allem bei der Erschließung neuer Quellen spürbar gewesen. Daraus habe sich bei der Entdeckung neuer Ölfelder ein Mangel ergeben. Obwohl also die Zahl der genehmigten Projekte steige, könnte eine Abnahme bei der Entdeckung neuer Ölquellen Druck auf das Angebot ausüben.



Mit Ausnahme von US-Schieferöl sei in die Entdeckung neuer Ölquellen seit dem Ölpreis-Crash von 2014 beklagenswert wenig investiert worden. Obwohl dies nicht unmittelbar Sorge bereite, sei es wahrscheinlich, dass das Angebot in Zukunft weiter sinken werde. (23.08.2018/ac/a/m)





