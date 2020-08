Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang standen vor allem die überzeugenden Geschäftszahlen der US-Technologie-Schwergewichte im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Denn Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) (+3,7%), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (+10,5%) und Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) (+8,2%) hätten mit ihren Quartalszahlen durchwegs positiv überrascht (nach der Schlussglocke am Donnerstag). Apple seien sogar auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

Weniger gut sei es hingegen für Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) gelaufen, deren Werbeeinnahmen im zweiten Quartal um 8% zurückgegangen seien. Es habe sich um den ersten Rückgang in der Unternehmensgeschichte gehandelt. Der Aktienkurs sei um 3,3% gefallen.



ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) hätten rund 0,5% gewonnen. Der Ölmulti habe Verluste über Markterwartung veröffentlicht. Auch FIAT Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) sei inmitten der COIVD-19-Pandemie im zweiten Quartal in die Verlustzone gerutscht. In Nordamerika sei es jedoch besser als bei den US-Mitbewerbern gelaufen. Die Titel hätten rund 3,3% verloren. Ford hätten ebenfalls ein Minus (-1,9%) verzeichnet, obwohl der Quartalsverlust des Automobilkonzerns nicht so hoch wie von Marktteilnehmern befürchtet ausgefallen sei. Darüber hinaus habe sich Ford für das dritte Quartal optimistischer gezeigt.

Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) habe im zweiten Quartal aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie Einbußen bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Die Markterwartungen seien jedoch übertroffen worden. Die Aktie habe dennoch 2,8% verloren. (03.08.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.