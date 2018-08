Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten limitiert weiter zum Kauf der Weng Fine Art-Aktie. Kurse von 18 bis 20 Euro sollten auf Sicht von sechs Monaten drin sein. (Analyse vom 30.08.2018)



Die Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606, WKN: 518160, Ticker-Symbol: WFT) (www.wengfineart.com) mit Konzerngesellschaften in Deutschland und der Schweiz ist ein führendes, international agierendes Kunsthandels- und Beratungsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Weitere Erfolgsfaktoren sind der große Bestand an Kunstwerken mit Schwerpunkt auf der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Ergänzend zum traditionellen Kunsthandel strebt das Unternehmen kurzfristig eine führende Rolle im Kunst E-Commerce an. Marktkenntnis, geringe Wettbewerbsintensität und der umfangreiche eigene Warenbestand werden dabei der WFA Online AG in diesem Segment zum Erfolg verhelfen. Die Aktien der Weng Fine Art AG notieren im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. (30.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Weng Fine Art-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten limitiert weiter zum Kauf der Aktie der Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606, WKN: 518160, Ticker-Symbol: WFT).Mitte Juni hätten die Experten die Aktie der Weng Fine Art AG bei Kursen von gut 9 Euro zum Kauf empfohlen. Inzwischen habe sich die Kunsthandels-Aktie glänzend entwickelt. Aktuelle Notiz: 12,50 Euro. Das Kursplus von fast 40% in etwas mehr als zwei Monaten könne sich sehen lassen. Die gute Nachricht: Die Rally in der Aktie gehe weiter! Die Aktie werde erst seit Mai dieses Jahres nach einem vorübergehenden Delisting im Jahr 2016 wieder an der Börse gehandelt.Wie CEO Rüdiger K. Weng den Experten bei ihrem Treffen in Frankfurt mitgeteilt habe, fange die Story der Gesellschaft jetzt erst richtig an. "Wir sind nicht an die Börse zurückkehrt, um Kasse zu machen oder um nur eine Notiz für die Aktie darzustellen. Zudem würde eine Notierung unserer Meinung nach nicht viel Sinn machen, wenn wir nur um 10 bis 20 % pro Jahr wachsen wollten, da wir ein solches Wachstum selbst finanzieren könnten. Wir möchten vielmehr, vor allem mit dem E-Commerce-Geschäft unserer Tochtergesellschaft WFA Online AG, signifikantes Wachstum über die nächsten Jahre erzielen und die Marktführerschaft im Editionsgeschäft übernehmen", habe den Experten der Firmengründer und Großaktionär mitgeteilt.Die WFA Online AG sei flott unterwegs. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz habe in der ersten Jahreshälfte 2018 ein Umsatzplus von 58% auf über 2,1 Mio. Euro erzielt. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen sei um 242% auf fast 0,7 Mio. Euro nach oben geschnellt. Für das zweite Halbjahr 2018 zeige sich Weng zuversichtlich, die starke Ergebnisentwicklung der WFA Online AG fortzusetzen. Treiber des Geschäfts seien derzeit noch die Editionen des Künstlers Jeff Koons, die sich bestens verkaufen würden. Perspektivisch wolle die Geschäftsführung des Unternehmens das Editionsgeschäft massiv ausbauen - einerseits mit bestehenden und andererseits mit neuen Künstlern.Im Konzern habe das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr den Umsatz um ca. 17% auf 4.2 Mio. Euro gesteigert. Das Sechs-Monats-EBIT werde sich voraussichtlich auf 1,1 Mio. Euro verbessern; das entspreche einem Plus von 30%. Weng sei auch für den Konzern zuversichtlich, die erzielten Zahlen in der zweiten Jahreshälfte entsprechend fortzuschreiben. Die Musik des Unternehmens spiele aber zweifelsfrei in der WFA Online AG. In der Weng Fine Art AG sei das bisherige Stammgeschäft rund um den B2B-Kunsthandel angesiedelt. Das Geschäft sei aktuell nicht so attraktiv, und die Zahlen im ersten Halbjahr seien tendenziell rückläufig gewesen."Wir holen im zweiten Halbjahr auch im klassischen Geschäft auf. Das Geschäftsmodell ist intakt. Unser Fokus richtet sich derzeit aber stärker auf unsere E-Commerce-Aktivitäten. Dort verdienen wir mehr Geld und wachsen schneller." Im Stammgeschäft horte die Gesellschaft Kunstobjekte im Volumen von knapp 19 Mio. Euro. Ziel von Weng sei es, die "Kunst" mittelfristig um etwa ein Viertel zu reduzieren. Im Gegenzug wolle sich das Unternehmen in der Zukunft darauf konzentrieren, vor allem bei Verkäufen großer Sammlungen zuzuschlagen. Hier verschaffe der WFA die starke Kapitalisierung einen Vorsprung vor den Mitbewerbern. "Der Kauf aus Sammlungen hat das beste Potenzial vernünftige Margen zu erzielen. Auch hier ist der Faktor Kapital sehr entscheidend."Für das Jahr 2017 habe der Firmenchef seinen Aktionären eine Dividende von 16 Cent je Aktie ausgeschüttet. Weng selbst halte noch immer mehr als 70% an den Stimmrechten bei der WFA AG. Die im Juli erhaltene Dividende habe er direkt wieder in Aktien der WFA AG reinvestiert. "Mein Vermögen besteht schon zu über 80% aus Aktien der WFA AG. Aber da ich nicht wusste, wie ich das Geld aus der Dividende besser reinvestieren sollte, habe ich wieder eigene Aktien gekauft." Bekanntlich habe die Gesellschaft per Ende Juni einen Bestand von 275.000 eigenen Aktien auf dem Buch. Weng habe schon im Juni angedeutet, dass eine Teilplatzierung dieser Aktien möglich sei. Nunmehr seien bereits 50.000 Aktien verkauft worden. Der Verkauf von weiteren 35.000 Aktien aus dem Eigenbesitz erfolge in Kürze. Eine dritte Tranche sei bis Jahresende absolut möglich, wenn die Platzierung im Verkaufsprogramm II wieder erfolgreich sein sollte. Dann solle erst einmal wieder Schluss sein, da der Kapitalbedarf der Weng Fine Art AG nicht mehr groß sein dürfte.