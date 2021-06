Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil The Wendy’s Company:



The Wendy’s Company (ISIN: US95058W1009, WKN: A1JB8H, Ticker-Symbol: TQK, NASDAQ-Symbol: WEN) ist eine Holdinggesellschaft der US-Fastfood-Kette Wendy’s. Das wichtigste Tochterunternehmen, Wendy’s International, ist der Franchisegeber der Wendy’s-Restaurants. Wendy’s ist eine Schnellrestaurant-Kette, die im Jahr 1969 gegründet wurde und vor allem in den USA und Kanada aktiv ist. Die Restaurants bieten typische Fast-Food-Gerichte und -Menüs an. Das Unternehmen ist außerdem Minderheitseigentümer der Schnellrestaurantkette Arby‘s. (09.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wendy’s-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Wendy’s Company (ISIN: US95058W1009, WKN: A1JB8H, Ticker-Symbol: TQK, NASDAQ-Symbol: WEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Damoklesschwert einer Herabstufung habe im Grunde seit dem gestrigen, durch die Reddit-Gemeinde ausgelösten Kursanstieg über der Aktie von Wendy’s geschwebt. Nun sei es bereits Realität geworden. Das US-Analysehaus Stifel habe sich direkt des Themas angenommen und ein neues, weniger erfreuliches Urteil über die Restaurantkette gefällt.Konkret habe Stifel-Analyst Chris O'Cull sein Rating für die Restaurant-Aktie von "buy" auf "hold" gesenkt. Der durch Reddit initiierte Kurssprung übersteige das fundamentale Potenzial des Unternehmens, heiße es in einer Notiz an Kunden. Die Wendy’s-Aktie sei am Dienstag um etwa 26 Prozent gestiegen und habe bei fast 29 Dollar geschlossen. Stifel habe ein Kursziel von 25 Dollar für Wendy's."Obwohl wir die fundamentalen Aussichten des Unternehmens weiterhin konstruktiv sehen, glauben wir, dass die aktuelle Bewertung der Aktie das Wachstum vollständig widerspiegelt, was Grundlage unseres Kursziels war", heiße es in der Notiz.Der Schritt von Stifel setze den Trend fort, dass sich Wall-Street-Firmen im Grunde weigern würden, Vorhersagen zu den sogenannten Meme-Aktien zu treffen. So hätten einige Analystenhäuser ihre Bewertungen zurückgezogen oder die Berichterstattung über diese Aktien beendet - einschließlich der Bank of America, die nicht mehr zu GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) beziehungsweise Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, Nasdaq Ticker-Symbol: BBBY) berichte.Die Wendy's-Aktie gebe ihre vorbörslichen Gewinne ab und notiere aktuell leicht im Minus. Bei den anderen beiden genannten Meme-Aktie zeige sich ein gemischtes Bild: Während Gamestop leicht im Plus notiere, verliere Bed Bath & Beyond vor US-Handelseröffnung rund ein Prozent.Die Kurskapriolen der Meme-Aktien sind durchaus unterhaltsam von der Außenlinie zu beobachten, von einem Einstieg bei diesen Zocker-Papieren rät DER AKTIONÄR jedoch entschieden ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Wendy’s-Aktie. (Analyse vom 09.06.2021)