Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anziehende Preise, der größer als erwartete Einfluss der Lieferkettenproblematik und allen voran die Misere rund um China Evergrande - deren Ausmaß sich derzeit nur schwer abschätzen lässt - haben das Potenzial, den DAX weiter zu belasten, so Christian Schmidt von der Helaba.Ohnehin habe festgestellt werden können, dass sich die Aktienmärkte zuletzt mit einer immensen Beharrlichkeit dem Abwärtsdruck hätten widersetzen können. Enorme Liquiditätszuflüsse hätten diesen Trend zweifelsohne begünstigt. Da es an den Börsen aber nicht immer nur in eine Richtung gehen könne, gelte es von Zeit zu Zeit Ausschau nach Wendesignalen zu halten. Hohe Bewertungsniveaus bestünden seit geraumer Zeit, das Handelsvolumen falle an Tagen mit nachgebenden Kursen markant höher aus, die Marktbreite lasse zunehmend nach, während sich die Vola (gemessen auf Basis des V-DAX) über der wichtigen 20er Marke etablieren könne. Der kurzzeitige Vola-Anstieg auf knapp 30 habe zudem gezeigt, wie schnell sich das Sentiment ändern könne. Auch von technischer Seite nähmen die Ungereimtheiten zu. Insgesamt gelte es über Absicherungen des Depots nachzudenken, zumal auch saisonale Aspekte mit Blick auf den näher rückenden Oktober eine Rolle spielen könnten. Im Nachgang zur Bundestagswahl werde der DAX heute freundlich in den Handel starten.Nachdem der DAX zuletzt im Bereich der 21- und 55-Tagelinien (15.665/15.686) in seine Schranken verwiesen worden sei, habe sich im Anschluss ein "Island Reversal" herauskristallisiert. Zugegeben sei eine "Insel" mit lediglich einer Kerze nicht so aussagekräftig, wie eine mit mehreren Candles umfassende Formation. Bedingt durch die Tatsache, dass erneut die 100-Tagelinie unterschritten worden sei und der mittelfristige Trend zunehmend negativ zu beurteilen sei, könne dennoch ein nachhaltiger Charakter unterstellt werden. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 15.452 Punkten, 15.402 Punkten, 15.288 Punkten und 15.123 Punkten definieren lassen. (27.09.2021/ac/a/m)