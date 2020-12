Bonn (www.aktiencheck.de) - Sollte bald ein wirksamer Coronavirus-Impfstoff zur Verfügung stehen, wird sich die Wirtschaftslage deutlich schneller normalisieren als zuvor erwartet, so die Analysten von Postbank Research.



In Deutschland und in den USA könnte das Bruttoinlandsprodukt das Vorkrisenniveau dann bereits im dritten Quartal 2021 wieder erreichen, in der gesamten Eurozone gegen Ende des kommenden Jahres. Die Weltwirtschaftsleistung dürfte sogar schon im zweiten Quartal 2021 auf den Ausgangswert zurückkehren; auch weil China und andere asiatische Länder den Krisenmodus weitgehend hinter sich gelassen hätten.



Mit einer schnellen Normalisierung sinke das Risiko nachhaltiger wirtschaftlicher Belastungen durch die Coronavirus-Krise: Das Potenzialwachstum werde weniger stark beeinträchtigt, der Anstieg der Unternehmensinsolvenzen falle geringer aus, während sich die Staaten nicht noch höher verschulden müssten. Das seien nach Erachten der Analysten auch gute Nachrichten für die Märkte, die sich im neuen Jahr über mehr Wachstum bei gleichzeitig moderateren Risiken freuen könnten. (30.11.2020/ac/a/m)



