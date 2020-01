Im Dezember 2018 habe die Initiative einen eindrucksvollen Erfolg erreicht: Shell habe sich verpflichtet, kurzfristige Ziele für seine CO2-Emissionen, einschließlich der Emissionen von genutzten Produkten, festzulegen. Zudem habe das Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen bekannt gegeben, dass die Bezahlung seiner Führungskräfte zum ersten Mal an die Erreichung dieser Ziele geknüpft werde. Federführend bei der aktiven Einflussnahme auf Shell seien Robeco und der Church of England Pensions Board gewesen.



Das Beispiel Shell zeige, wie wichtig es sei, Partnerschaften mit den Unternehmen, die ihren CO2-Ausstoß verringern müssten, und mit anderen Investoren zu gründen. Initiativen wie Climate Action 100+ hätten den Grundstein für bisher nicht da gewesene Partnerschaften gelegt, die man in Zukunft in Sektoren mit hohen CO2-Emissionen benötigen werde. Hierzu würden insbesondere die Automobil-, Schifffahrts- und Energie- sowie die Stahlindustrie zählen.



Das Weltwirtschaftsforum in Davos sei selbst eine Partnerschaft zwischen öffentlichem und privatem Sektor, bei der im Januar jedes Jahres Vertreter der größten Unternehmen der Welt in dem Schweizer Wintersportort zusammenkämen, um über Themen von globaler Bedeutung zu sprechen. Dieses Jahr würden die teilnehmenden Unternehmenslenker insbesondere Themen wie Nachhaltigkeit, die "vierte industrielle Revolution" sowie demographische und gesellschaftliche Entwicklungen diskutieren, die unternehmerische Tätigkeit verändern würden.



Investoren könnten auf den 2019 durch Zusammenarbeit erreichten Erfolgen aufbauen, die drei wichtige Schritte nach vorn aufgezeigt hätten. Der erste und wichtigste Schritt sei die feste Einrichtung eines übergreifenden Partnerschaftsmodells gewesen, um ehrgeizige Veränderungen herbeizuführen. Die Climate Action 100+-Initiative habe hier gezeigt, was durch Zusammenarbeit erreicht werden könne.



Der zweite Schritt sei ein Konzept gewesen, um die Geschäftsmodelle von Unternehmen mit dem Pariser Abkommen in Einklang zu bringen. Unterstützt worden sei dies durch Organisationen wie die Transition Pathway Initiative, die CO2-Emissionen untersuche. Drittens habe sich die Aufmerksamkeit, was sehr logisch sei, von der Energiebereitstellung zum Energieverbrauch verlagert, weil viele Lösungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei der Energienutzung durch die Verbraucher ansetzen würden. Ein Beispiel seien CO2-intensive Branchen wie das Transportwesen.



2020 könnten Investoren und Unternehmen auf diesem Erfolg aufbauen. 2019 habe zwar in Bezug auf die aufkommende Praxis und die veränderte Haltung und Auffassung von Investoren einen Wendepunkt dargestellt. Wir haben aber noch nicht das Maß an Ehrgeiz, das wir brauchen, um erfolgreich zu sein, so die Experten von Robeco. Deshalb müsse 2020 das Jahr sein, in dem eine neue Partnerschaft zwischen Unternehmensvorständen und institutionellen Investoren zustande komme. Es sollte eine Partnerschaft sein, die auf systemischen Veränderungen und praktischen Resultaten basiere und entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie über alle Assetklassen hinweg funktionieren könne, um für die Automobil-, Schifffahrts-, Stahl- und Zementindustrie - um nur einige zu nennen - Wege zur Klimaneutralität zu entwickeln.



Die Experten von Robeco würden erwarten, dass auf Regierungsebene die national festgelegten Beiträge, also die von einzelnen Ländern im Pariser Abkommen zugesagte Reduzierung von CO2-Emissionen, auf der Tagesordnung weiter nach oben rücken würden. Viele Regierungen - auch die der Niederlande, in denen Robeco seinen Sitz habe - hätten sich bereits solche Ziele gesetzt. Und auch einige Unternehmen würden eigene Beiträge formulieren, um auf ähnliche Weise bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen - das neue Schlagwort im Sustainable Investing. (Ausgabe vom 21.01.2020) (22.01.2020/ac/a/m)







