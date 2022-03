Zudem dürften laut der Expertin nun Energie- und Ölaktien wie Equinor, TotalEnergies und Shell sowie klassische Konsumwerte wie der Hersteller alkoholischer Getränke Diageo in diesem Marktumfeld besonders gut performen.



Die Experten von Jefferies würden Anlegern empfehlen, sich während der Stagflation vor allem nach Aktien mit stabilem Gewinn- und Cashflow-Wachstum und stetig steigenden Dividenden umzusehen. Zu den "Cash-Maschinen" würden sie unter anderem den Schweizer Pharmariesen Roche und den britischen Ölkonzern BP zählen.



Auf der Liste der Dividenden-Stars von Jefferies stünden zum Beispiel der Luxusanbieter LVMH, der Rüstungskonzern BAE Systems, das Pharmaunternehmen Sanofi und der Gasehersteller Air Liquide.



Anleger könnten auch in Zeiten der Stagflation erfolgreich an der Börse Geld anlegen, sollten jedoch nun selektiver vorgehen. Die oben vorgestellten Aktien seien allesamt laufende "Aktionär"-Empfehlungen und dürften zu den künftigen Outperformern gehören. Dabeibleiben, rät Emil Jusifov. (22.03.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Immer mehr Ökonomen und Analysten gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft vor einer Stagflation steht, also der toxischen Mischung aus Inflation und wirtschaftlicher Flaute (Stagnation), so Emil Jusifov von "Der Aktionär".Laut Bank of America (BofA) würden sich dieser Meinung bereits über 60 Prozent der globalen Investoren anschließen. Smarte Anleger könnten sich bereits jetzt auf dieses Szenario vorbereiten.