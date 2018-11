Trotz dieser positiven Aspekte sei die wirtschaftliche Lage in China nicht mehr so komfortabel wie früher. So würden die Kapitalmarktexperten der DWS davon ausgehen, dass sich im kommenden Jahr das Wachstum in China auf 6,0 Prozent (Prognose für 2018: 6,5 Prozent) abschwächen werde.



3. Welthandel auf hohem Niveau



Angesichts des drohenden Handelskriegs zwischen den Vereinigten Staaten und China würden Beobachter auch negative Auswirkungen auf den Welthandel fürchten. Der werde in diesem Jahr um 0,6 Prozentpunkte und im nächsten um 0,5 Prozentpunkte weniger stark steigen, würden etwa die Volkswirte des Internationale Währungsfonds erwarten. Doch unterm Strich bleibe der Welthandel damit trotzdem im grünen Bereich.



Selbst der skeptische IWF gehe davon aus, dass der globale Handel 2019 um vier Prozent ansteigen werde. Bislang sei von einem Handelseinbruch ohnehin wenig zu spüren. Die Ausfuhren wichtiger Exportnationen wie China, Japan oder Deutschland würden weiter wachsen und die Einfuhren in die USA seien zuletzt so stark wie nie zuvor gestiegen. Auch der Baltic Dry Exchange-Index halte sich auf sehr hohem Niveau. Der Index messe die Entwicklung der Frachtraten im Schiffsverkehr und gelte als wichtiger Handelsindikator. "Nächstes Jahr werden sich die Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten auf BIP und Inflation auf beiden Seiten des Pazifiks wohl in Grenzen halten", würden die Wirtschaftsexperten der DWS in einer aktuellen Analyse resümieren.



4. Steigende Unternehmensgewinne



An den Aktienbörsen herrsche Nervosität, doch in den Vorstandsetagen der Unternehmen bleibe man vermutlich relativ gelassen. Schließlich würden sich die Gewinne der Unternehmen weiterhin positiv entwickeln. Ende Oktober hätten etwa die Hälfte der börsennotierten Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten ihre Gewinne im dritten Quartal 2018 veröffentlicht, hätten Analysten der britischen Bank Barclays berichtet. Mehr als die Hälfte der Unternehmen hätten mehr Gewinn gemacht, als von Aktienanalysten prognostiziert. Nur ein kleiner Teil der Aktiengesellschaften habe die Gewinnprognosen nach unten revidiert.



Besonders beeindruckend sei die Entwicklung in den USA ausgefallen. Dort hätten etwa vier von fünf Unternehmen die Analystenerwartungen übertroffen, hätten die Kapitalmarktexperten der DWS errechnet. Im Schnitt hätten die Quartalsgewinne bislang um mehr als 20 Prozent über dem Niveau des Vorjahres gelegen. Halte der Trend an, wäre es das erste Mal seit 2010, dass die Gewinne in drei aufeinanderfolgenden Quartalen um mehr als 20 Prozent wachsen würden. Auch 2019 dürften die Unternehmensgewinne in den USA weiter steigen. Nach Einschätzung der Kapitalmarktexperten der DWS aber nur noch im mittleren einstelligen Bereich. Die Aktienkurse dürfte das aber trotzdem stützen.



5. Vorsichtige Zentralbanken



Angst vor steigenden Zinsen und anziehende Renditen der US-Staatsanleihen seien wohl der Auslöser der jüngsten Börsenturbulenzen gewesen. Doch noch sei nicht sicher, ob es wirklich zu einem starken Zinsanstieg kommen werde. So würden die wichtigen Zentralbanken in den USA, Europa und Japan zwar an ihrem Ziel festhalten, ihre ultra-expansive Geldpolitik irgendwann beenden zu wollen. Doch bislang würden sie dabei sehr behutsam vorgehen. So habe etwa Richard Clarida, Vize-Chef der US-Zentralbank FED, Ende Oktober in einer Rede am Peterson Institute for International Economics in Washington erklärt, dass nur "graduelle Zinserhöhungen" notwendig seien und versichert, dass die FED-Politik weiterhin "unterstützend" bleiben werde.



In Europa würden die Akteure am Geldmarkt mehrheitlich erst Ende 2019 mit einer Zinserhöhung rechnen. Das würden die Terminkontrakte für den Interbankenzins signalisieren, dem Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken Termingelder leihen würden. Der Gefahr, dass die Zentralbanken mit Zinserhöhungen den Aufschwung abwürgen würden, erscheine vor diesem Hintergrund eher gering. (Ausgabe vom 07.11.2018) (16.11.2018/ac/a/m)





