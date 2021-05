Von diesen Entwicklungen profitiere grundsätzlich auch Asien. Allerdings sei festzustellen, dass die Stimmung dort insgesamt wesentlich gedämpfter ausfalle. Abzulesen sei dies unter anderem an den PMI-Indices für das Verarbeitende Gewerbe, die außer in Taiwan (die hohe Nachfrage nach Halbleitern beschere dem Land kräftige Exporterfolge) im Bereich von 49 bis 56 Punkten lägen. Das entspreche einer Okay-Stimmung, die Expansionsgrenze liege bei 50. Die entsprechenden PMI's für die USA und die Eurozone befänden sich über 60 Punkte, was mit Euphorie gleichzusetzen sei.



Nach Gründen für diese unterschiedlichen Entwicklungen müsse man nicht lange suchen. Die Covid-19-Infektionsraten würden in vielen asiatischen Ländern wieder steigen, während gleichzeitig ein massiver Impfstoffmangel herrsche. Das gelte für Länder wie Indien, Indonesien und Thailand, aber auch für die entwickelten Volkswirtschaften Japan und Südkorea. Offensichtlich habe man in diesen Ländern angesichts der dort lange Zeit sehr niedrigen Infektionsraten der Impfstoffbeschaffung keine Priorität zugemessen.



Die Siebentagesinzidenz pro 100.000 Einwohner sei in Malaysia mit 141 am höchsten, in Thailand bei niedrig erscheinenden 32 und in Singapore liege sie lediglich bei 4. Aber da die Bevölkerungen weitestgehend ungeschützt seien - in kaum einem Land hätten mehr als 10% eine erste Impfung erhalten - sei die Entwicklung gefährlich. Entsprechend würden neue Lockdowns verhängt, was sich auf die wirtschaftliche Aktivität niederschlage. So sei beispielsweise in Japan, Südkorea und Thailand ein Rückgang des BIP bzw. eine deutliche Abschwächung des Wachstums bereits im ersten Quartal zu beobachten gewesen und vieles deute darauf hin, dass der große Rebound auch im laufenden Quartal nicht zu erwarten sei.



China könne man trotz extrem niedriger Inzidenzraten und eines raschen Impffortschritts auch nicht ganz von dieser Entwicklung ausnehmen. Vor allem der private Konsum komme hier nicht so recht in Gang, was unter anderem daran liegen dürfte, dass Inlandsreisen immer wieder coronabedingt eingeschränkt würden, sowie der Tatsache, dass der Tourismus noch nicht zurückgekehrt sei. In China müssten Einreisende weiterhin in eine 14-tägige Quarantäne. Das Wirtschaftswachstum Chinas werde zwar in diesem Jahr vermutlich bei rund 8% liegen. Aber die Dynamik sei dennoch schwach und es zeige, dass China sein volles Potenzial noch nicht heben könne.



Insgesamt haben wir es mit einer Weltwirtschaft verschiedener Geschwindigkeiten zu tun, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Nachdem zunächst China vorangeprescht sei, lasse jetzt die USA den Rivalen hinter sich, während die Eurozone aufhole. Asien ex China hingegen hinke dem Tross hinterher. Damit komme auch die Weltwirtschaft insgesamt nicht auf volle Touren.



Die gedämpfte Wirtschaftsentwicklung in Asien habe Konsequenzen für Inflation, Rohstoffpreise und Zinsen. So unterstreiche die beschriebene Entwicklung die These der Notenbanker aus den USA und der Eurozone, dass die teilweise durch die höheren Rohstoffpreise angetriebene Inflation transitorischer Natur sei. Das geringere Wachstum bedeute weniger Nachfrage nach Rohstoffen in diesen Ländern. Der in den vergangenen Wochen stockende Anstieg der zehnjährigen US-T-Notes Renditen hänge möglicherweise damit zusammen. Die Europäische Zentralbank und die Federal Reserve Bank hätten in jedem Fall keinen Anlass, bereits jetzt auf die Bremse zu treten, und würden daher aller Voraussicht nach an ihrem geldpolitischen Kurs bis auf weiteres festhalten.







Allmählich darf man wieder aufatmen; die dritte Coronawelle konnte in Deutschland und Europa gebrochen werden, dank einer Kombination aus neuen Lockdownmaßnahmen, dem breiten Einsatz von Schnelltests, möglicher saisonaler Effekte und den rapiden Impffortschritten, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Schon fänden wichtige Öffnungsschritte statt und dies sollte sich in den nächsten Monaten fortsetzen. Im Ergebnis werde sich das Wirtschaftswachstum deutlich beschleunigen. Dass die Jahresprognose für Deutschland mit rund 3% in diesem Jahr noch recht moderat ausfalle, habe vor allem mit dem BIP-Einbruch im ersten Quartal zu tun, man habe dadurch einen niedrigeren Startpunkt. Die Dynamik hingegen werde recht robust ausfallen. Während man im Verarbeitenden Gewerbe schon seit Monaten versuche, die hohen Auftragsbestände abzuarbeiten, sei der Dienstleistungssektor dabei, durch die Öffnungsschritte ganz neue Impulse zu bekommen. Hier dürfte es unter anderem im Tourismussektor sowie der Restauration im Laufe des Sommers zu einer ausgeprägten Sonderkonjunktur kommen. Dies gelte nicht nur für Deutschland, sondern für praktisch ganz Europa.In den USA habe die Sonderkonjunktur bereits im ersten Quartal eingesetzt. Hier hätten viele Gouverneure angesichts des raschen Impffortschritts frühzeitig die Vorsicht fallen lassen und die Einschränkungen schrittweise gelockert. Gleichzeitig habe ein Konjunkturpaket den meisten Amerikanern ein 1.400 US-Dollar Scheck beschert. All das habe den Konsum wieder angeregt.