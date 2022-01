Zuversichtlich müsse stimmen, dass die voranschreitende Digitalisierung das Potenzial habe, große Produktivitäts- und Gewinnpotenziale zu heben, neue Märkte zu schaffen. Beispielhaft zu nennen seien der verstärkte Einsatz von Robotik und Künstlicher Intelligenz ("KI") in der Produktion sowie die zunehmende digitale Vernetzung zwischen Produktion und (Online-)Vertrieb. Das sei verbunden mit weitreichenden Veränderungen von bestehenden unternehmerischen Geschäftsmodellen und Anforderungen an Arbeitnehmer. Dieser Prozess habe sich in der Coronakrise beschleunigt und er trage auch dazu bei, dass viele Unternehmen ihr operatives Geschäft weiter betreiben könnten und die Konjunktur gestützt werde.



Allerdings gebe es auch "Gegenwind". Die Effizienz der internationalen Produktions- und Lieferketten sei nach wie vor beeinträchtigt; der "grünpolitisch" herbeigeführte Energiepreisschock, der sich vor allem in Europa zusehends zu einer Energie(-sicherheits-)Krise auswachse, belaste die Unternehmen und Konsumenten. Es sei weiterhin zu befürchten, dass die anhaltende Unsicherheit über den gesellschaftspolitischen Umgang mit der Viruskrise die Risiko- und Investitionsneigung der Unternehmen dämpfen könnte. Insbesondere aber wachse sich die Güterpreisinflation - sowohl auf der Verbraucherstufe, aber auch in den Vermögensmärkten - immer mehr zu einem ernsten Problem aus, dass sowohl Unternehmen als auch den Haushalten immer stärker zu schaffen mache.



Hinzu kämen geopolitische Risiken: Dazu würden derzeit vor allem die Konfrontation zwischen den USA und China, aber auch der Ukraine-Konflikt zwischen Russland und dem Westen zählen. Und - das lehrt die Erfahrung - man muss mit weiteren Überraschungen und Risiken rechnen, die uns im Hier und Heute jedoch (noch) nicht bekannt sind (gemeint die "unbekannten Unbekannten"), so die Experten der Degussa Goldhandel. Gerade die letzten Jahre hätten nur allzu deutlich gezeigt, dass es gerade das Unvorhersehbare sein könne, das die Entwicklung der Weltwirtschaft, der Weltfinanzmärkte stärker beeinflusse, als die Faktoren, die die Überlegungen der Prognostiker üblicherweise in ganz besonderem Maße beschäftigen würden. (Ausgabe vom 20.01.2022) (21.01.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Volkswirtschaften erholen sich nur mühsam aus der politisch diktierten Lockdown-Krise, so die Experten der Degussa Goldhandel.Die Konjunkturerholung, die in 2021 eingesetzt habe, werde sich jedoch sehr wahrscheinlich in 2022 fortsetzen. Und wie stets mit Blick auf den künftigen Konjunkturverlauf würden sich Licht und Schatten erkennen lassen. Positiv stimme, dass die Auftragsbücher vieler Unternehmen voll seien - ein Zeichen, dass Firmen und Konsumenten auf eine "Normalisierung" der Lage drängen würden -, dass die Bestellungen meist aufgrund von Materialknappheit nicht vollumfänglich ausgeführt werden könnten. Positiv sei ebenfalls, dass die Kredit- und Kapitalmärkte weiterhin liquide seien, Investoren den Zugang zu Kapital ermöglichen würden.