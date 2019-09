Die globale Industrieproduktion sei im Juni nur noch mit einer Rate von 0,6% YoY gewachsen. Im gesamten zweiten Quartal sei die Produktion gegenüber dem Vorquartal hingegen um 0,1% gefallen. In Deutschland, Italien, den USA sowie Mexiko und Brasilien befinde sich das Verarbeitende Gewerbe in der Rezession. Global dürfte der Boden in diesem Sektor noch nicht erreicht sein.



Der Inflationsdruck sei niedrig. Die Inflationsrate habe im Juli weltweit gemäß der um Ausreißer bereinigten Messung der Analysten 2,5% betragen, womit sich die Teuerungsrate in den letzten Monaten kaum verändert habe. Strukturelle Faktoren wie Digitalisierung und Automatisierung würden für den gedämpften Inflationsausblick nach wie vor eine wichtige Rolle spielen.



Der Welthandel sei gemessen am Containerumschlag im Juli mit einer Rate von 2,9% YoY gewachsen. Der Trend zeige allerdings nach unten, zumal das gesamte Handelsvolumen (zu Wasser, Land und Luft) im Juni sogar rückläufig gewesen sei (-1,4% YoY). Belastend für den Welthandel sei unter anderem der Handelskrieg zwischen den USA und China, der nach Ansicht der Analysten weder in diesem noch im nächsten Jahr durch ein Abkommen nachhaltig gelöst werden könnte.







Der insbesondere in den USA fortgeschrittene Konjunkturzyklus spricht für eine Verlangsamung des globalen Wachstumstempos, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Dazu geselle sich das höhere Risiko eines anhaltenden Handelskrieges. Nach einem Wachstum von 3,6% im vergangenen Jahr sei 2019 mit einer globalen Expansion der Wirtschaftsleistung um 3,2% zu rechnen. 2020 sollte das Wachstum nur noch 2,9% betragen. In den USA sinke das Wachstum 2019 und 2020 auf voraussichtlich 2,3% und 0,6% (2018: 2,9%), das BIP der Eurozone werde 2019 1,1% betragen und sich 2020 auf 0,8% abschwächen. In China würden die Analysten mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends in der Wachstumsdynamik bzw. einer Expansionsrate von 6,2% in diesem und 5,6% im kommenden Jahr (2018: 6,6%) rechnen.