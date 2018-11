Die Lage in Europa sei derzeit deutlich schwerer einzuschätzen. Aus Sicht der Analysten der National-Bank AG bestätige der Verlauf der Konjunktur unsere Einschätzung, dass der Charakter der europäischen Aufschwungsbewegung eher passiver Natur sei: Er speise sich aus dem ab Ende 2016 spürbar besseren Weltwirtschaftsklima, der expansiven Geldpolitik und dem jahrelang aufgestauten Nachholbedarf. Diese Hauptkomponenten der wirtschaftlichen Dynamik in Europa würden auch im Jahre 2019 ein Gegengewicht zu den strukturellen Problemen der Konstruktion der Eurozone bilden. Insgesamt hätten sich zuletzt die Anzeichen gemehrt, dass der Aufschwung in Europa schwächer werde und dann allmählich auslaufe: So verweise die Typik der Frühindikatoren immer eindeutiger darauf, dass die Auftriebskräfte im Aggregat bereits wieder abnehmen würden: Der Hochpunkt des Wachstums dürfte also bereits klar durchmessen sein.



Schwer wiege, dass die strukturellen Probleme der Eurozone auch in den zuletzt wieder "guten" Jahren keiner Lösung hätten zugeführt werden können - dies sei typisch für Systeme, die die falschen politökonomischen Anreize setzen würden. Die vordergründige Konsolidierung der europäischen Budgets sei dabei der relativ guten Konjunktur und vor allem den niedrigen Zinsen geschuldet. Bereinigt um diese Effekte nehme die Staatsverschuldung mit Defizitquoten um 2,5% bereits wieder Kurs auf die Zeit vor der Finanzkrise. Achillesferse des Eurosystems würden schließlich die Risiken mit Blick auf einen möglicherweise harten Brexit und die weiter schwelende Krise in Italien bleiben. Insgesamt dürfte das Wirtschaftswachstum im Euroraum in diesem Jahr aber immer noch bei rund 2% liegen. Die Wachstumsrate bleibe damit über dem langfristigen Trend. Für das kommende Jahr würden die Analysten der National-Bank AG eine weitere, leichte Abschwächung auf 1,8% prognostizieren. Dies sei aber nicht als der Beginn des nächsten Abschwungs zu werten. Die Eurozone werde im Konzert der internationalen Konjunktur nicht zum Bremsfaktor, von ihr würden in den kommenden Jahren aber auch keine Impulse mehr ausgehen.



Auch die Entwicklung in Asien verlaufe nach Einschätzung der Analysten der National-Bank AG robuster als mit Blick auf den Handelskonflikt vielfach befürchtet werde. Zwar schlage die Verunsicherung auf die Stimmung mit Blick auf die drohenden Zölle und Handelsbeschränkungen. Die Abschläge selbst bei den hochfrequenten Daten würden sich aber noch im Rahmen halten. Sie würden sich immer noch auf den Niveaus der Tiefpunkte der Jahre 2014 bis 2018 bewegen. Viele Frühindikatoren hätten bis zuletzt sogar im Aufwärtstrend verweilt. Auch mit Blick auf das ungebrochen hohe Interventionspotential Chinas würden die Analysten der National-Bank AG davon ausgehen, dass sich die Wachstumsabschläge in China und in Asien in Grenzen halten würden. Im Saldo würden sie Weltwirtschaft im laufenden und auch im kommenden Jahr bei rund 3,8% Zuwachs sehen. Das globale Expansionstempo bleibe also klar überdurchschnittlich. (16.11.2018/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Nach wie vor dominiert die Unsicherheit über den Handelskonflikt ein u.E. weiterhin robustes weltwirtschaftliches Gesamtbild, so die Analysten der National-Bank AG.Für die USA falle die Analyse derzeit am eindeutigsten aus: Die US-Wirtschaft entwickle sich sehr solide und zeige kaum Anfälligkeit gegenüber den vielfältigen Risiken weltweit - ein Votum, das auch FED-Chef Powell jüngst noch einmal bekräftigt habe. Hintergrund dieser Robustheit sei vor allem die Rekordindikation für die Solidität der Finanzen der privaten Haushalte, die die Expansion über einen lebhaften Konsum noch Jahre tragen könne. Bei Wachstumsraten um 3% sei ein Ende des US-Aufschwungs nicht in Sicht.