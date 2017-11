Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daten des Weltstahlverbands (WSA) zufolge ist die weltweite Stahlproduktion im Oktober im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 5,9% gestiegen, so die Analysten der Commerzbank.Auch in Indien habe die Stahlproduktion merklich angezogen. Das Land sei dabei, die Lücke zum zweitgrößten Produzenten Japan weiter zu schließen. Obwohl auf globaler Ebene eine rekordhohe Menge Stahl hergestellt worden sei, habe die Kapazitätsauslastung nur bei 73% gelegen. Dies zeige deutlich die Überkapazitäten auf und führe vor Augen, dass mehr Stahlhütten geschlossen werden müssten.Nächste Woche solle ein von der OECD geführtes Gremium einen Bericht mit Vorschlägen präsentieren, wie die Überkapazitäten angegangen werden könnten. Die hohe Stahlproduktion lasse auf einen hohen Bedarf an Eisenerz schließen. Dies mache sich in den Preisen bemerkbar. In Singapur steige der nächstfällige Futures-Kontrakt für Eisenerz heute auf ein 2-Monatshoch von 66,6 USD je Tonne. (23.11.2017/ac/a/m)