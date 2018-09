Hamburg (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen weltweit viele Einkaufsmanagerindices (EMI) für das Verarbeitende Gewerbe im Fokus, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Während die Stimmungsindikatoren in Japan, China, Frankreich und Deutschland nur leicht nachgegeben bzw. auf dem Vormonatsniveau verharrt hätten und in Spanien sogar leicht angezogen, sei es in Italien und Großbritannien deutlich bergab gegangen. In Italien liege der Index sogar nur noch knapp über der Schwelle von 50 Punkten. Anhaltende politische Unsicherheit schlage sich offensichtlich früher oder später auf die Einstellung und das Handeln von Unternehmen nieder. Heute folge in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex. Bisher noch auf hohem Niveau, werde auch hier ein schlechterer Wert erwartet. Bleibe der große - derzeit zumeist negative - Einfluss der Politik bestehen, dürfte sich die Stimmung bei Unternehmen und Konsumenten weiter eintrüben. (04.09.2018/ac/a/m)



