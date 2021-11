Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vom 31. Oktober bis 13. November wurden zahlreiche Ergebnisse erzielt, so die Analysten der DekaBank.Der übergeordnete Rahmen sei nicht weniger als die Transformation der Weltwirtschaft zu Nachhaltigkeit einschließlich Klimaschutz. Dies sei eine Mammutaufgabe, die nicht über Nacht geschehen werde. Es erfordere nicht zuletzt ein hohes Maß an Kooperation sowie Vertrauen untereinander sowie zwischen den Industrie- und den Schwellenländern. Hierzu seien auf der Weltklimakonferenz wichtige Fortschritte erzielt worden.Unterm Strich stehe nach der Klimakonferenz immerhin fest, dass die von den Vereinten Nationen ermittelte Lücke zwischen dem, was an Treibhausgasreduzierung bis 2030 zu erwarten sei und dem notwendigen Wert, um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, kleiner werden dürfte. Den Worten müssten allerdings noch überprüfbare Taten folgen. (15.11.2021/ac/a/m)