Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

49,13 EUR +0,54% (11.01.2022, 12:40)



NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

55,35 USD +1,06% (10.01.2022, 22:10)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (11.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) unter die Lupe.Die Historie zeige dass bei einer Zinswende vor allem Finanzwerte - insbesondere Titel aus dem Bankensektor - den Markt schlagen könnten. Hochbewertete Aktien aus anderen Branchen kämen hingegen oft unter Druck. "Der Aktionär" setze für die geldpolitische Straffung in den USA unter anderem auf die Papiere von Wells Fargo.Die Aktie habe im abgelaufenen Jahr mit einer Performance von 59 Prozent den Benchmark-Index KBW-Banking (35 Prozent) und den breiten S&P 500 (27 Prozent) weit hinter sich gelassen. Auch der Start ins neue Jahr sei rasant gewesen. Denn 2022 stünden schon mehr als 15 Prozent zu Buche und damit mehr als die zehn Prozent, die der Branchenindex bisher eingefahren habe. Der S&P 500 habe dagegen leicht verloren.Wells Fargo sei mit einem KGV von 15 auf den ersten Blick nicht mehr günstig. Allerdings entspreche das auch der Bewertung der Peergroup für 2022. Zudem sollte das US-Institut einer der größten Profiteure der Straffung der FED sein. Denn bei um ein Prozent höheren Zinsen sollte das Nettozinseinkommen um etwa 7,40 Milliarden Dollar steigen. Das sei ein sehr guter Wert in der Peergroup und sollte die Gewinne treiben. Dann würde auch die Bewertung sinken.Risikofreudige Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Wells Fargo-Aktie. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link