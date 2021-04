Investierte bleiben dabei, so Carsten Kaletta. Das Ziel des "Aktionär" liege bei 40,00 Euro. (Analyse vom 14.04.2021)



32,915 EUR -2,47% (14.04.2021)



39,32 USD -1,18% (14.04.2021)



US9497461015



857949



NWT



WFC



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) unter die Lupe.Wells Fargo reihe sich in den positiven Banken-Zahlen-Reigen am Mittwoch ein. Der amerikanische Kreditriese habe im ersten Quartal ebenfalls die Erwartungen der Analysten getoppt. Doch im wichtigen Kreditgeschäft könnte es besser laufen. Die Aktie verharre vorbörslich auf Vortages-Schluss.Die US-Großbank habe in den ersten drei Monaten 18,1 Milliarden Dollar erlöst. Auf den Zetteln der Wallstreet-Experten hätten im Schnitt nur 17,5 Milliarden Dollar gestanden.Auch der Nettogewinn sei besser als erwartet ausgefallen. Statt der prognostizierten 70 Cent pro Aktie habe Wells Fargo in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021 1,05 Dollar pro Anteilsschein verdient.Wells Fargos Bilanz habe nun stark davon profitiert, dass milliardenschwere Kredit-Rückstellungen aufgrund der sich aufhellenden wirtschaftlichen Aussichten erheblich hätten vermindert werden können. Durch enorme Konjunkturhilfen und eine ultralockere Geldpolitik hätten Regierung und FED nennenswerte Kreditausfälle bislang verhindert.Von den sechs größten US-Banken habe Wells Fargo das kleinste Handels- und Investmentbanking-Geschäft an der Wall Street. Bereiche, die in den letzten Monaten dank eines prosperierenden IPO-Marktes und beispielloser Unterstützung durch die Fed einen wahren Boom erlebt hätten. Immerhin: Diese Schwachstelle habe man erkannt. So solle der Marktanteil im Investmentbanking in den USA von derzeit drei auf fünf Prozent steigen. Einen Zeitplan dazu gebe es nicht, mittelfristig sei die Strategie dennoch absolut richtig.Die Aktien von Wells Fargo seien in diesem Jahr bereits um 33 Prozent gestiegen und hätten damit den 25-prozentigen Anstieg des KBW-Bank-Index outperformt. Vor US-Handelsstart habe das Papier um die Nulllinie getänzelt.Wells Fargo habe gute Zahlen vorgelegt. Dank der anziehenden Konjunktur dürfte die US-Bank vor allem in seiner wichtigen Kreditsparte wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Gleichzeitig dürfte sich die Kosten-Seite weiter verbessern. Auch der Aufwärtstrend sei voll intakt.