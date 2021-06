Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

35,05 EUR -4,91% (18.06.2021, 15:31)



NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

41,87 USD -2,15% (17.06.2021, 15:33)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (18.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) unter die Lupe.Die US-Wirtschaft laufe auf Hochtouren und drohe zu überhitzen. Darauf deute auch der immer schnellere Preisauftrieb hin. Im Mai sei die Inflationsrate auf rund 5% gestiegen und habe damit so hoch gelegen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Eigentlich müsste die FED nun die Leitzinsen anheben. Die US-Notenbank halte sich jedoch alle Optionen offen. Bankaktien seien gestern im Sinkflug gewesen. Anleger seien verunsichert und würden nach Antworten suchen. Auch die Wells Fargo-Aktie sei deutlich unter die Räder gekommen.Wells Fargo habe besser als die Peers unter den Großbanken im laufenden Jahr performt. Doch wie kein anderer Player hänge man vom Zinsniveau ab. Zudem laufe gerade eine tiefgreifende Sanierung und die FED habe aufgrund eines zurückliegenden Skandals das Bilanzwachstum begrenzt. Die Wells Fargo-Aktie habe daher gestern zu den größten Verlierern in der Branche gehört. Denn die Märkte würden nun davon ausgehen, dass die FED die Inflation überschießen lasse. Das asymmetrische Ziel von 2% bei der Preisstabilität erlaube es, niedrige Teuerungsraten wie in den letzten Jahren mit aktuell höheren auszugleichen. Ewig könne die Zentralbank der Inflation trotzdem nicht hinterherschauen.Für Enttäuschung habe bei den Anlegern in Bezug auf Banktitel die Einschätzung der Mehrheit der US-Zentralbanker gesorgt, dass erst 2023 zwei Zinsschritte denkbar seien. Davon würden 13 der 17 Mitglieder des Offenmarktausschusses ausgehen. Sieben von ihnen würden es aber auch für möglich halten, dass bereits kommendes Jahr eine Zinserhöhung komme. Experten würden indes sogar zunehmend bereits Ende des Jahres mit steigenden Leitzinsen rechnen, falls die Inflation hoch bleibe.Wells Fargo sei mit einem 21er-KGV von 11 noch immer leicht unterbewertet (Peers: 12). Dasselbe gelte, wenn man das Kurs-Buchwert-Verhältnis zur Bewertung heranziehe. Im Vergleich zum Branchenschnitt von 1,4 sei die US-Großbank mit annährend 1,0 allenfalls fair bewertet. Nachdem die GD50 um 45 USD nun nach unten gerissen worden sei, sollten Anleger weiter abwarten, ob dieses Chartsignal Bestand habe. Wer investiert sei, bleibe ohnehin an Bord. Alle anderen sollten die Wells Fargo-Aktie auf die Watchlist setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link