Gleichzeitig könnten höhere Kreditrückzahlungen aufgrund steigender Zinssätze den Banken noch nie dagewesene Renditen für ihre Kredite bescheren und ihr Geschäft ankurbeln. Bislang seien die Erträge aus der Kreditvergabe der Banken aufgrund der historisch niedrigen Zinssätze nicht signifikant gewesen. Die US-Wirtschaft scheine nach wie vor in guter Verfassung zu sein, was bedeute, dass die Kreditnehmer in der Lage sein sollten, ihre Verbindlichkeiten zu decken. Es sei zu bedenken, dass einige der größten Banken immer noch unter ihren Höchstständen vor der Coronavirus-Pandemie notieren würden.



Gleichzeitig hätten die Analysten der Citigroup heute ihre Empfehlung für Wells Fargo von "halten" auf "kaufen" geändert.



Wells Fargo (WFC.US) im Chart: Bei der Eröffnung teste der Aktienkurs die wichtige Unterstützung um 45,00 USD, die mit dem 38,2% Fibonacci-Retracement der im Oktober 2020 gestarteten Aufwärtswelle zusammenfalle. Potenzielle kurzfristige Widerstände seien nach wie vor der 50er-SMA und der 200er-SMA, deren Überschreiten eine Trendumkehr einleiten könnte. In der Zwischenzeit halte sich der Kurs jedoch an die abwärts gerichtete Trendlinie, was auf eine vorherrschende Stärke der Verkäufer hindeute. Sollte es den Käufern gelingen, den Rückgang um die oben genannte Unterstützung bei 45,00 USD zu stoppen, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung des lokalen Widerstands bei 50,00 USD einsetzen. (Quelle: xStation 5)



Kurzprofil Wells Fargo & Company:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (14.04.2022/ac/a/n)



