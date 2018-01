NYSE-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:

USD 62,50 -0,08% (17.01.2018, 22:02)



ISIN Wells Fargo-Aktie:

US9497461015



WKN Wells Fargo-Aktie:

857949



Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

NWT



NYSE Ticker-Symbol Wells Fargo-Aktie:

WFC



Kurzprofil Wells Fargo:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten. (17.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von Analysten Jason M. Goldberg und Brian Morton von Barclays:Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der US-Großbank Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC), senken aber das Kursziel von 75 auf 71 USD.Das operative EPS lag in Q4 2017 aufgrund höherer als erwarteten Ausgaben unter den Erwartungen, so die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Dennoch hat Wells Fargo die Kostenprognose für 2018 (53,5 bis 54,5 Mrd. USD; stabil bis zu 2% ohne operative Verluste) gegeben und die Analysten erwarten 2019 weitere Hebel, um die Kosten auf absehbare Zukunft unter Kontrolle zu halten. Sie hoffen, dass die US-Großbank mit ihrem Umsatzausblick am Investorentag im Mai mehr Details nennen werde. Es ist allerdings klar, dass die verstärkte Kapitalrückführung an die Aktionäre für Wells Fargo oberste Priorität hat. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Wells Fargo-Aktie bestätigt und das Kursziel von 75 auf 71 USD reduziert. (Analyse vom 16.01.2017)XETRA-Aktienkurs Wells Fargo-Aktie:51,00 EUR -0,78% (17.01.2018, 11:21)