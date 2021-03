Börsenplätze Wells Fargo-Aktie:



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Großbank Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) unter die Lupe.Die wahnsinnige Summe von 1,9 Bio. USD pumpe Präsident Joe Biden in die US-Wirtschaft. Das umfasse auch direkte Konsumschecks an Amerikaner, die weniger als 80.000 USD Jahreseinkommen hätten. Aktuell würden also viele der 330 Mio. Bürger einmalig 1.400 USD vom Staat geschenkt erhalten. Lange würden Amerikaner in der Regel nicht fackeln, wenn es Geld vom Staat gebe. Da das Tempo der Impfungen 2021 noch mehr Fahr aufgenommen habe, dürfte der Aufschwung in den USA schneller anlaufen als in Europa. Wells Fargo sollten Anleger daher genauer unter die Lupe nehmen.Aus früheren Aktionen mit Einmalzahlungen an Amerikaner wisse man, dass diese das Geld meistens nach zehn Tagen ausgegeben hätten. Das schiebe das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal an und dürfte auch den Börsen helfen. Denn neben Ausgaben für Konsumgüter sei zu erwarten, dass ein Teil des Geldes an die Märkte fließe. Bereits im Januar, als es zuletzt Kapital vom US-Staat gegeben habe und letztes Jahr, habe das beobachtet werden können.Auch die relativ hohe Impfquote in den USA gebe Grund zum Optimismus: Aktuell habe ein Viertel aller Erwachsenen mindestens eine Dosis erhalten. In Deutschland seien es mit 9% weniger als halb so viele. Das sei die Voraussetzung für weitergehende Öffnungen und einen soliden Konjunkturaufschwung in den kommenden Wochen. Denn traditionell sei der Konsum für fast dreiviertel des BIP-Wachstums in den USA verantwortlich.Das Auslaufen von Kapitalerleichterungen für Banken in den USA habe in den vergangenen Tagen auch den Kurs der Wells Fargo-Aktie unter Druck gesetzt. Das dürfte aber nur ein temporärer Rücksetzer sein, der eine Einstiegschance nach der jüngsten Rally biete. Das für 2021 erwartete KGV von 15 dürfte kommendes Jahr auf 12 absinken, weitere Verbesserungen bei den Kosten oder ein höheres Wirtschaftswachstum könnten die Bewertung auch auf 10 herunterbringen. Die Unterbewertung mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,9 bleibe allerdings laut Schätzungen bestehen.Interessierte Anleger sollten abwarten, bis die Konsolidierung ein Ende finde und dann einsteigen. Das Kursziel belaufe sich auf 40 Euro mit einem Stopp bei 21 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link