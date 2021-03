UK Gambling Commission, UK-Glücksspiellizenz

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Glücksspiellizenz ist ein Indikator für das hohe Maß an Transparenz und Sicherheit einer Online-Glücksspiel- und Wett-Website. Lizenzen werden von der Lizenzierung Behörde der Region ausgestellt, in der man tätig werden möchte. Die Regionen werden als Online-Glücksspiel-Jurisdiktionen oder Lizenzierungs-Jurisdiktionen bezeichnet. Sie haben unterschiedliche, gesetzlich kodifizierte Anforderungen, die die Erteilung einer Glücksspiellizenz ermöglichen.Die Art der Glücksspiel Lizenz, die Sie benötigen, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab: die Kategorie des Glücksspiels und der Wetten (Online-Poker, Slots, Sportwetten, etc.), die Gerichtsbarkeit, in der Sie und/oder Ihre Spieler ansässig sind, Betriebswährungen und so weiter. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf 5 Glücksspiellizenzen.Die UK Gambling Commission (UKGC) ist ein Exekutivorgan der britischen Regierung, dass Glücksspiele und Glücksspiel in Großbritannien reguliert. Online-Glücksspiel- und Glücksspielunternehmen müssen eine Fernlizenz von UKGC erhalten, um zu operieren, zu werben oder Spieler aus Großbritannien zu akzeptieren.Die UK Gambling Commission ist einer der vertrauenswürdigsten Anbieter von Glücksspiellizenzen und wird sowohl von Spielern als auch von Betreibern sehr respektiert. Die klare Gesetzgebung und starke Regulierung in Großbritannien machen diese Region zu einem attraktiven Markt für Betreiber.Curaçao eGaming (Niederländische Antillen) wird aufgrund seiner optimalen Mischung aus Zeit- und Kostenbilanz als praktische Lösung für den Start eines Online-Glücksspiel- und Glücksspielgeschäfts angesehen. Die autorisierten Stellen von Curaçao bieten zwei Arten von Lizenzen an: