Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trump hat ein Paket von Steuerreformen in Aussicht gestellt, das nicht nur die Unternehmenssteuer senken soll, sondern auch den Export stärken bzw. die Substitution von Importen anregen dürfte, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Auch wenn die finale Ausgestaltung von Trumps Steuerpolitik noch offen sei, aktuell sei abzusehen, dass solche Unternehmen bzw. Industrien von dem Reformpaket Trumps profitieren würden, die niedrige Importquoten, hohe, in den USA erwirtschaftete Gewinne und hohe Exportquoten aufweisen würden. Gewinner der Reformen wären demzufolge die US-Chemie- und -Pharmaindustrie, aber auch Maschinenbau und Metallbearbeitung, während US-Automobil-, Elektro- und vor allem Textilindustrie relative Verlierer darstellen könnten, zumindest was die Erstrundeneffekte angehe.



Grundsätzlich müsse jedoch unterschieden werden zwischen steuerpolitischen Einflüssen auf die US-Produktionsstandorte eines Unternehmens und den Einflüssen auf das gesamte Unternehmen. Beispiel: Die US-Produktionsstandorte deutscher Automobilhersteller könnten eine höhere Exportquote vorweisen als die US-Automobilproduktion insgesamt. Hieraus ergebe sich ein relativer Vorteil für die deutschen Hersteller, wenn Trump seine Steuerpläne umsetze. Allerdings liege die Importquote fertiger Fahrzeuge deutscher Hersteller in die USA über der der gesamten US-Automobilindustrie, was wiederum steuerliche Nachteile mit sich bringen würde. (Ausgabe vom 16.02.2017) (17.02.2017/ac/a/m)







