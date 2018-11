In den USA würden darüber hinaus in der ersten Wochenhälfte diverse Immobilienmarktdaten veröffentlicht, gefolgt am Mittwoch von Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter und dem Sammel-Frühindikator für Oktober sowie dem finalen Michigan-Verbrauchervertrauen im November. Während in China kommende Woche keine wichtigen Konjunkturzahlen kommuniziert würden, gebe Japan am Montag seine Handelsbilanz für Oktober bekannt sowie am Donnerstag seine Inflationsdaten für diesen Monat.



"Da momentan noch bei keinem der politischen Schlüsselprobleme eine Lösung in der Luft liegt, werden die Märkte angespannt bleiben."





München (www.aktiencheck.de) - Wir leben in turbulenten Zeiten: Italien will seine nicht EU-regelkonforme Budgetplanung nicht anpassen, in London kämpft Theresa May um ihren Brexit-Deal und in Deutschland kämpfen drei Akteure um die Nachfolge Angela Merkels, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Die Finanzmärkte bleiben angesichts der anhaltenden politischen Unsicherheit vorerst nervös", prognostiziere Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers rechne damit, dass die Wall Street in den nächsten Wochen stabiler als Europas Börsen tendieren werde. Dazu dürften vor allem die stark angelaufenen Aktienrückkäufe nach der amerikanischen Quartalssaison beitragen.Während in Europa alle Augen nach Rom, London und den Brüsseler EU-Sondergipfel zum Brexit am 25. November blicken würden, würden sie sich hinsichtlich einer Entspannung im Handelskonflikt USA-China auf den G20-Gipfel richten, der am 30. November beginne. "Da momentan noch bei keinem der politischen Schlüsselprobleme eine Lösung in der Luft liegt, werden die Märkte angespannt bleiben", meine Greil.