XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,669 EUR +0,51% (22.11.2019, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,65 EUR -0,40% (22.11.2019, 11:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,38 USD +1,10% (21.11.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gestern erst habe die Ratingagentur Moody’s den Ausblick für die deutsche Bankenbranche von "stabil" auf "negativ" gesenkt. Jetzt komme der nächste Hammer: Die europäischen Banken könnten zur Umsetzung der neuen Basel-IV-Regulierung deutlich mehr Eigenkapital benötigen als bisher angenommen. Die europäische Bankenaufsicht EBA sei im Sommer in einer Studie auf einen Kapitalbedarf von 91 Mrd. Euro gekommen. Eine neue Analyse nennt eine mehr als viermal so große Zahl.Alleine bei der EBA-Studie müssten Banken im Schnitt ihr hartes Eigenkapital um 24% bis 2027 erhöhen. Die Bankenverbände Europas hätten nun eine eigene Studie in Auftrag gegeben. Selbst wenn man annehme, dass hier eigene Motive dahinterstecken würden, sei das Ergebnis erschreckend: Das beauftragte Forschungsinstitut Copenhagen Economics komme zum Schluss, dass in Europa 400 Mrd. Euro fehlen würden.Alleine in den vergangenen sieben Jahren habe die Deutsche Bank vier Kapitalerhöhungen durchgeführt. Die Milliarden, die dadurch eingenommen worden seien, habe der Vorstand vor allem verbrannt, oder als Boni ausgeschüttet. Wahrscheinlich falle die Kapitallücke am Ende niedriger aus. Aber die Deutsche Bank befinde sich gerade in einem tiefgreifenden Umbau, der mehrere Jahre dauern solle. Ob danach wieder so viel Geld verdient werden könne, um das Eigenkapital aufzupolstern, sei fraglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: