Kurzprofil Weight Watchers International Inc.:



Weight Watchers International (ISIN: US9486261061, WKN: 765375, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WTW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (08.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weight Watchers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Weight Watchers-Aktie (ISIN: US9486261061, WKN: 765375, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WTW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe die Aktie von Weight Watchers (WW) einen knackigen Rücksetzer auf das Parkett gelegt. Die Aktie sei um über 10% eingeknickt. Dennoch bleibe das Papier der Top-Performer im Schlag-den-Buffett-Depot.Grund für den Kursrutsch der WW-Aktie sei eine Meldung des Pharmakonzerns Novo Nordisk gewesen. Das Unternehmen werde in Zukunft mit Noom zusammenarbeiten. Noom habe eine App zur Gewichtsreduktion und einen personalisierten Planungsservice für Mahlzeiten entwickelt. 45 Millionen Menschen weltweit sollten den Service bereits benutzt haben, davon Gebrauch machen. Novo Nordisk habe des Weiteren bekannt gegeben, dass ein achtmonatiger Pilotversuch bereits abgeschlossen worden sei.Anleger sollten sich von dem Novo-Deal nicht aus der Ruhe bringen lassen. WW sei gut positioniert, die Aktie habe in den Tagen nach der Meldung von Novo Nordisk bereits wieder deutlich zugelegt.Die Anteilscheine von WW würden für mutige Anleger mit einem langen Atem eine spannende Anlage bleiben. Durch den jüngsten Rücksetzer habe sich das Chartbild keinesfalls eingetrübt. Ganz im Gegenteil. Nach dem langen Aufwärtsmove sei ein Rückschlag mehr als überfällig gewesen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Weight Watchers-Aktie zu halten. (Analyse vom 08.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link