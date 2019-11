Tradegate-Aktienkurs Weibo-Aktie:

39,70 EUR +0,76% (15.11.2019, 14:13)



NASDAQ-Aktienkurs Weibo-Aktie:

43,44 USD -17,70% (14.11.2019, 22:00)



ISIN Weibo-Aktie:

US9485961018



WKN Weibo-Aktie:

A110V7



Ticker-Symbol Weibo-Aktie Deutschland:

2WBA



NASDAQ Ticker-Symbol Weibo-Aktie:

WB



Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine in China beheimatete Social Media-Plattform. Der Kurznachrichtendienst gleiche in vielfacher Hinsicht dem US-amerikanischen Pendant Twitter. Nach eigenen Angaben zählt Sina Weibo mehr als 130 Mio. aktive Nutzer. (15.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des chinesischen Microblogging-Dienstes Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Weibo-Aktie habe 18% verloren. Die gestern Nachmittag vorgelegten Zahlen seien keineswegs so schlecht gewesen wie man bei minus 18% annehmen könnte, glaube der Aktienprofi. Das Sentiment sei aber negativ gewesen - Weibo habe nicht überzeugen können.Der Börsenexperte sei der Meinung, dass Weibo noch nicht vom Tisch sei - man habe mehr als 400 Mio. monatlich aktive Nutzer. Das große Feuerwerk habe zwar nicht stattgefunden. Der Ausblick sei sehr konservativ gewesen. Die Weibo-Aktie sei an dem Niveau vom Oktober angekommen, aber wie man auf dem Chart sehen könne, würden die Anleger die Weibo-Aktie irgendwann neu entdecken und dann gehe es wieder nach oben. Langfristig muss man sich bei der Weibo-Aktie nicht die ganz großen Sorgen machen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Weibo-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Weibo-Aktie:43,40 EUR +10,43% (15.11.2019, 12:57)