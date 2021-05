NASDAQ-Aktienkurs Weibo-Aktie:

48,01 USD +1,95% (14.05.2021, 16:22)



ISIN Weibo-Aktie:

US9485961018



WKN Weibo-Aktie:

A110V7



Ticker-Symbol Weibo-Aktie Deutschland:

2WBA



NASDAQ Ticker-Symbol Weibo-Aktie:

WB



Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine führende Social-Media-Plattform in China. Jeder Nutzer kann Inhalte teilen und Multimedia-Content anhängen. Die User können sich gegenseitig folgen und Inhalte kommentieren. Die Plattform dient außerdem als Werbeplattform, über die Unternehmen ein breites Marketingangebot nutzen können. Demographische Daten, Userkontakte, Interessen und Nutzerverhalten ermöglichen Werbekunden dabei ein personalisiertes Marketing. (14.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des chinesischen Microblogging-Dienstes Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Weibo habe zuletzt gute Zahlen für das 1. Quartal gemeldet. Das Wachstum beim Umsatz habe etwa 40% gegenüber dem Vorjahr betragen. Bei Weibo komme es darauf an, dass die Key Accounts weiterhin gute Geschäfte machen würden. Das Momentum, dass die Werbebudgets wieder zurückkämen, spiegele sich auch bei Weibo wider. Bei den monatlich aktiven Nutzern liege man bei knapp 500/550 Mio. Das Papier bewege sich nach unten. Vielleicht komme es zu einem Test der 200-Tage-Linie. Die Weibo-Aktie ist günstig bewertet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.05.2021)