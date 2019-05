Tradegate-Aktienkurs Weibo-Aktie:

39,00 EUR +/- 0,00% (27.05.2019, 14:38)



NASDAQ-Aktienkurs Weibo-Aktie:

43,56 USD -0,23% (24.05.2019, nachbörslich)



ISIN Weibo-Aktie:

US9485961018



WKN Weibo-Aktie:

A110V7



Ticker-Symbol Weibo-Aktie Deutschland:

2WBA



NASDAQ Ticker-Symbol Weibo-Aktie:

WB



Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine in China beheimatete Social Media-Plattform. Der Kurznachrichtendienst gleiche in vielfacher Hinsicht dem US-amerikanischen Pendant Twitter. Nach eigenen Angaben zählt Sina Weibo mehr als 130 Mio. aktive Nutzer. (27.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse von Analystin Fawne Jiang von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Fawne Jiang, Analystin von Benchmark Company, ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB).Das Werbegeschäft von Weibo Corp. werde weiterhin von dem in der Branche vorherrschenden Gegenwind belastetAnalystin Fawne Jiang passt das Kursziel für die Weibo-Aktie von 81,00 auf 51,00 USD nach unten an. Die positive Investmentthese habe aber nach wie vor Bestand.In ihrer Weibo-Aktienanalyse halten die Analysten von Benchmark Company am "buy"-Votum fest.Börsenplätze Weibo-Aktie:Berlin-Aktienkurs Weibo-Aktie:39,00 EUR -5,34% (27.05.2019. 15:49)