3. Eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung



4. Wie ein verlangsamter Regulierungsfortschritt die internationalen Ambitionen gefährden könne



Brüssel (www.aktiencheck.de) - Es braucht nicht mehr erwähnt zu werden, welche Ausmaße ein "einfaches" Virus sowohl in Bezug auf seine geografische Verbreitung als auch zwischen und innerhalb von Wirtschaftssektoren erreichen kann, so Ophélie Mortier, Sustainable und Responsible Investment Strategist bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Aufgrund seiner Bedeutung und der großen Zahl betroffener Aktivitäten seien die Auswirkungen von Covid-19 auf die einzelnen Wirtschaftssektoren sowie das soziale und psychologische Verhalten durch die Forschung bereits eingehend untersucht worden. Die Studien würden auch versuchen, bestimmte Szenarien einer Welt nach der Beendigung der Pandemie vorzustellen. Einige würden sich auf die stattgefundenen Umwälzungen konzentrieren, während andere zu der Annahme neigen würden, dass nach der Genesung einfach alles wieder so sein werde wie vorher.Wie stehe es in diesem Zusammenhang um nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen? Für viele sei es ein struktureller Trend, der schon vor den virusbedingt weltweiten Einschränkungen begonnen habe. Was sollte man von der Entwicklung von ESG-Investitionen, ihrer möglichen Anpassung und ihrer globalen Leistung nun erwarten?Wir möchten einen genaueren Blick auf die vier wichtigsten Lektionen werfen, die uns die Krise gelehrt hat, Ophélie Mortier von DPAM.1. Nachhaltige EntwicklungDie Pandemie und ihre schwerwiegenden Folgen für die Weltwirtschaft hätten einmal mehr gezeigt, dass Unternehmen, die als "nachhaltig" gelten würden, aus buchhalterischer und finanzieller Sicht widerstandsfähiger seien. Darüber hinaus würden sie besser abschneiden als die Finanzmärkte. Diese überlegene finanzielle Leistung habe sich nicht nur in höheren Renditen der Unternehmen, sondern auch in deren Risikoprofilen niedergeschlagen. Es spiele keine Rolle, ob die Beobachtungen auf den europäischen oder amerikanischen Märkten oder in den Schwellenländern gemacht würden - die Schlussfolgerungen würden stets die gleichen bleiben: Höheres Alpha bei geringerem Risiko (d.h. geringeres Konkursrisiko, geringere Abwärtskorrekturen der Rentabilitätsprognosen, niedrigere Renditevolatilität, usw.).Nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen würden sich auf Investitionen mit Überzeugung und mit Blick auf die mittel- bis langfristige Wertschöpfung konzentrieren. Folglich seien diese Investitionen nicht dazu gedacht, kurzlebige Blasen auszunutzen oder vorübergehende opportunistische Übernahmen in Betracht zu ziehen. Im Gegenteil, sie sollten Unternehmen bei ihrer Strategie der Wertschöpfung unterstützen. Dabei würden diese nachhaltigen Unternehmen anstehende Innovationen und zukünftige Chancen berücksichtigen und alle potenziellen Risiken antizipieren.In den letzten Jahren hätten immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse den Klimawandel in den Mittelpunkt der Medien, Diskussionen, Debatten, usw. gerückt. Der ökologische Wandel sei auch für Investoren zu einem Anliegen geworden. Dieses Phänomen werde oft mit menschlichen Tragödien in Verbindung gebracht und gehe daher über die rein ökologische Dimension hinaus. Nichtsdestotrotz hätten sowohl die Klima- als auch die Umweltverantwortung im Hinblick auf regulatorische und moralische Verpflichtungen Vorrang vor anderen, insbesondere sozialen Fragen, aber diese glücklicherweise nie vollständig ersetzt.Die Pandemie und die darauf folgende Gesundheitskrise hätten mit dem sozialen Faktor den menschlichen Aspekt wieder in den Vordergrund gerückt.Umweltexperten haben darauf hingewiesen: Die Übertragung des COVID-19-Virus vom Tier auf den Menschen wurde durch die massive und rasche Verschlechterung unserer biologischen Vielfalt verursacht, so Ophélie Mortier von DPAM. Dies zeige, wie eng Umwelt- und Menschenfragen miteinander verflochten seien. Investoren würden zunehmend gefordert sein, ihre soziale Verantwortung, insbesondere im Hinblick auf die Menschenrechte, zu übernehmen und zu demonstrieren.Seit dem Ansatz einiger Pioniere vor etwa fünfzehn Jahren habe sich die Bewegung für nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen drastisch beschleunigt. Die COVID-19-Krise habe den strukturellen ESG-Trend nur noch verstärkt. Da diese Nischenbewegung den Mainstream erreicht habe, hätten sich nachhaltige Praktiken weiterentwickelt und seien deutlich robuster geworden. Ausgehend von einem Reputationsansatz seien nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionen nun zu einem Wirkungsansatz übergegangen. Heute seien Anleger aufgefordert, ihr Handeln aus einer globalen, ganzheitlichen Perspektive zu betrachten und ihre jeweiligen Auswirkungen (Impact) aufzuzeigen.