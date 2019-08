Ein zweites Druckmittel der Chinesen gegenüber den USA seien US-Staatsanleihen, von denen Peking Papiere im Wert von rund einer Billion US-Dollar besitze. "Sollte das Land sich entscheiden, diese verstärkt zu verkaufen, würden das den Wert der US-Staatsanleihen deutlich senken. Allein im ersten Quartal haben Japan und China zusammen Anleihen im Wert von rund 18 Milliarden US-Dollar abgestoßen. Sollte Peking ernst machen und all seine US-Staatsanleihen in einem Schwung auf den Markt werfen, würde das die Neuaufnahme von Schulden deutlich verteuern für die USA deutlich verteuern. Im Hinblick auf den ohnehin drohenden Government Shutdown wäre das fatal", warne der Experte.



Außerdem könnte China den Marktzugang für US-Unternehmen deutlich erschweren, beispielsweise durch die Schaffung bürokratischer Hindernisse. Sadowski vermute, dass eine solche Maßnahme insbesondere große, weltweit operierende US-Firmen wie Apple, Intel oder auch Starbucks treffen würde. Hinzu komme der Einfluss der chinesischen Regierung auf die eigene Bevölkerung, der nicht zu unterschätzen sei. "China hat zwar beim Export von Waren in die USA die Nase vorn, dafür liefern die USA deutlich mehr Dienstleistungen. Das betrifft insbesondere die Tourismusbranche, denn immer mehr Chinesen können sich Reisen auch in die USA leisten. Sollten diese wegbleiben und alternativ beispielsweise nach Europa reisen, würde das die Branche durchaus empfindlich treffen."



Zu guter Letzt nenne Sadowski weitere politische Faktoren, mit denen China den USA einen Schuss vor den Bug geben könnten. "Die weltweite geopolitische Lage ist derzeit eher fragil. Sollte sich China dazu entschließen, Länder wie den Iran, Nordkorea oder Pakistan zu unterstützen, würde das der US-Politik direkt entgegenstehen und könnte von den USA als Provokation aufgefasst werden", erkläre Sadowski die Lage.



Bislang habe sich die chinesische Regierung durchaus zurückgehalten und auf Provokationen im Handelskrieg verzichtet. Das könnte sich allerdings nach dem letzten Spielzug der USA ändern. "Peking hat bereits eine Warnung ausgesprochen, sollten am 01. September tatsächlich weitere Strafzölle in Kraft treten. Anleger sollte sich also darauf vorbereiten und sich Strategien für den Fall der Fälle zurechtlegen. Insbesondere langfristige Positionen sollten abgesichert werden. Für diejenigen hingegen, die kurzfristig planen und die Augen offen halten, könnten sich dadurch auch attraktive Chancen ergeben." (21.08.2019/ac/a/m)





Die Frage sei nur, wie lange die Regierung in Peking noch so ruhig bleibe, denn sie habe durchaus eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um den USA das Leben schwer zu machen. Für den Fall, dass sich das Land des Lächelns entscheide, diese einzusetzen, sollte nicht nur die US-Regierung einen Plan haben, sondern auch Anleger, die ihr Geld in die amerikanische Wirtschaft investiert hätten.