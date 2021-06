Was genau sind Dividenden und wie funktionieren sie?

Warum werden Dividenden ausgezahlt?

Wie genau werden die Dividenden ausgeschüttet?

Jeder, der auch einen Teil des Kuchens in Form von Dividenden abhaben möchte, benötigt als Anleger ein Depot. In diesem Depot werden alle Aktien und Wertpapiere aufbewahrt. Wenn du Aktien von einem Unternehmen erwirbst, bist du Anteilseigner und bekommst am Ende des Geschäftsjahres einen Teil des Gewinns ausgeschüttet. Dies passiert auf der Hauptversammlung, die regelmäßig verpflichtend stattfinden muss. Es kann aber auch beschlossen werden, dass keine Dividenden ausgezahlt werden, und stattdessen den Gewinn zur Stärkung des Eigenkapitals oder für neue Investitionen herzunehmen. Es ist also nicht sicher, dass alle Gesellschaften Dividenden auszahlen und es besteht auch kein Rechtsanspruch darauf.



In welcher Höhe Dividenden ausgeschüttet werden, wird vorab festgelegt. Es wird auf der Hauptversammlung darüber abgestimmt. Wenn die Hauptversammlung mit der Höhe einverstanden ist, wird den Aktienbesitzern ca. drei Tage nach der Versammlung die Dividende aufs Konto ausgezahlt. Wie viel Dividende sie erhalten, hängt davon ab, wie viele Aktien sie besitzen. Nur wenn sich die Aktie am Tag der Hauptversammlung in deinem Depot befindet, bekommst du die Dividende.



Diese Arten von Dividenden gibt es

Es gibt Dividenden, die



bar ausgezahlt werden

in Form von Aktien ausgezahlt werden

jährlich ausgeschüttet werden (meist in Deutschland der Fall)

monatlich oder quartalsweise ausgeschüttet werden (beispielsweise in den USA)

als laufende Ausschüttungen erfolgen

als einmalige Sonderdividenden ausgeschüttet werden.

Die Vorteile von Dividenden

Dividendenaktien bringen laufende Einkünfte. Der Dividendenbetrag trifft bei soliden Unternehmen in regelmäßigen und planbaren Abständen ein. Das Geld kommt automatisch auf dein Konto, ohne dass du etwas dafür tun musst. Der Kauf von Dividendenaktien ist eine Investition und keine Spekulation. Trotz Börsenschwankungen kannst du relativ gelassen bleiben.

Jetzt, wo du über Dividendenaktien Bescheid weißt, kannst du dieses Wissen dazu einsetzen, die richtige Anlageart für dich zu finden. Wenn du gerne auf Nummer sicher gehst und dir Spekulieren zu aufregend ist, könnten Dividendenaktien genau das Richtige für dich sein. (24.06.2021/ac/a/m)



