Betrachte man also die Exponiertheit Niedersachsens im Handelskonflikt China-USA und beziehe die Brexit-Problematik mit ein, so falle auf, dass Großbritannien eine viel größere Bedeutung für viele niedersächsische Exporteure habe: Bei einem harten Brexit wären hinsichtlich niedersächsischer Fahrzeug-Exporte immerhin schon knapp 25% des Ausfuhrvolumens betroffen.



US-Präsident Donald Trump habe in deutschen Autos einen Lieblingsfeind identifiziert. Komme es zu keiner Einigung mit der EU, seien Zölle auf diese Exportgüter (wie mehrfach angedroht) ein sehr wahrscheinlicher Schritt. Die Fahrzeug-Marken träfe es in unterschiedlichem Umfang, die Kernmarke Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) exportiere nicht so viele Autos aus Europa in die USA. Aber VW habe ein Problem im Konzern: Audi und Porsche hätten 73% des EBIT in 2017 getragen - für beide seien die Vereinigten Staaten ein sehr wichtiger Markt, für den sie in der EU produzieren würden: Die Gewinnsituation für VW würde sich also insgesamt verschlechtern - und das habe dann ganz klare Auswirkungen auf die Kernmarke in Niedersachsen! Andererseits würden die Fahrzeug-Marken auch vom Handelskriegs-Geschehen profitieren: Denn China habe die Autozölle von 25% auf 15% gesenkt, und im Wachstumsmarkt der Volksrepublik steige der Absatz.



Das Produzierende Gewerbe mache 28% der niedersächsischen Wirtschaft aus. Diese würden Umsätze von rund 60% im Inland tätigen, das seien 16,8% der Wirtschaftsleistung. Die verbleibenden 40% der Umsätze würden zu mehr als 90% weder mit den USA noch mit China erzielt. Betroffen sei unter dem Strich gerade einmal 1% der Wirtschaftsleistung. Zölle würden aber nicht heißen, dass jedweder Handel eingestellt sei. Vor diesem Hintergrund könnte oberflächlich geurteilt werden: Alles kein Problem! Aber:



Zum einen würden bei einer derartigen "Rechnung" Umsätze und Ausfuhren in einen Topf geworfen. Die Zusammenhänge seien komplexer, der Welthandel dürfte insgesamt betroffen sein, daher könne man USA und China nicht losgelöst vom Rest betrachten. Als Beispiel noch einmal VW: Rein formal exportiere VW nicht viel in Niedersachsen Produziertes in die USA. Vielmehr dürften durch Zölle bedingte Gewinneinbrüche bei den Töchtern Porsche und Audi aber auch in Wolfsburg zu Maßnahmen wie Kostenreduktionen führen, die dann Zulieferer und Mitarbeiter träfen. Davon seien dann wiederum andere Wirtschaftszweige auch im Nichtproduzierenden Gewerbe betroffen.



Gefahren würden auch global durch Stimmungseinbrüche im Marktumfeld drohen, Verluste an den Finanzmärkten, Investitionszurückhaltung usw. All dies würde spürbare Rückwirkungen zur Folge haben. Bislang hätten die Handelsauseinandersetzungen wie auch der Brexit noch keine Auswirkungen gehabt, das könnte sich aber schnell auch ändern. (15.10.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Volkswirte der NORD/LB haben untersucht, wie sich der Handelskonflikt China-USA auf die niedersächsische Wirtschaft auswirken könnte und dabei auch die Problematik eines drohenden harten Brexit mit in die Überlegungen einbezogen, so Dr. Stefan Grosse und Dr. Lutz Tantow.Denn USA und China seien zwar als wichtige Außenhandelspartner Niedersachsens bedeutende Exportdestinationen - aber das Vereinigte Königreich sei noch wichtiger! Am meisten würden niedersächsische Unternehmen ins Nachbarland Niederlande exportieren, gefolgt von Frankreich und Großbritannien; dann erst würden USA und China folgen. Bei den Einfuhren stehe Norwegen an erster Stelle, Importpartner Nummer zwei seien die Niederlande, gefolgt von Polen, dann erst komme China und noch vor den USA würden Frankreich und Tschechien rangieren. Großbritannien stehe beim Anteil niedersächsischer Importe auf Platz acht.Nach Umsätzen seien vom produzierenden Sektor der Fahrzeugbau und die Nahrungsmittel-Industrie die wichtigsten Branchen für Niedersachsen. Besonders Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, Elektronik, optischen Geräten, von Papier/Pappe, Fahrzeugbau und Pharma hätten überdurchschnittliche Exportanteile in die USA. Allerdings sei das Gesamtvolumen mit nicht viel mehr als 11% überschaubar. Daneben sei auch die Chemie abhängig vom Ausland. Diese gesamte Abhängigkeit vom Ausland weise auf mögliche Gefahren bei Welthandelsstörungen hin.