Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Was ist mit Tesla los? AktiennewsDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) stürzten am Dienstag um fast 12% ab und verzeichneten damit den stärksten Einbruch an einem Tag seit März, so die Experten von XTB.Zusammen mit dem Rückgang am Montag seien die Aktien in dieser Woche um 16,2% gefallen - der stärkste zweitägige Rückgang seit 14 Monaten. Die jüngsten Äußerungen des Tesla-CEO auf Twitter könnten als Auslöser für die Bewegungen angesehen werden, wobei der Optionshandel der Hauptantrieb gewesen sei. All dies habe die Anleger veranlasst, sich zu fragen: Platze die Blase?Einer der Gründe für den Rückgang des Tesla-Aktienkurses in dieser Woche sei die von Elon Musk am Wochenende gestartete Twitter-Umfrage. Der CEO von Tesla habe auf Twitter gefragt, ob er 10% seiner Tesla-Beteiligungen, die zu diesem Zeitpunkt rund 21 Milliarden Dollar wert gewesen seien, verkaufen solle. Die Ergebnisse der Umfrage hätten für den Verkauf der Beteiligung gesprochen und Musk habe gesagt, er werde sich daran halten. Es sei nicht angegeben worden, wann der Verkauf stattfinden würde. Möglicherweise habe Musk aber bereits mit dem Verkauf von Aktien begonnen, was den massiven Kurseinbruch gestern rechtfertigen könnte.Elon Musk sei jedoch für seine PR-Stunts und eine eher chaotische Twitter-Aktivität bekannt. Was uns mehr sagen könnte, sind die Entscheidungen anderer Vorstandsmitglieder von Tesla, so die Experten von XTB. Robyn Denholm, Ira Ehrenpreis und Antonio Gracias hätten seit Ende Oktober Aktien im Wert von Hunderten von Millionen Dollar verkauft. Aktienverkäufe von Führungskräften würden von den Anlegern genau beobachtet, da sie ein Hinweis darauf sein könnten, dass etwas Schlimmes mit dem Aktienkurs passieren werde. Noch interessanter sei ein behördlicher Bericht von Kimbal Musk, einem der Vorstandsmitglieder von Tesla und Bruder von Elon Musk. Demnach habe Kimbal Musk am Freitag, den 5. November, Tesla-Aktien im Wert von 109 Millionen Dollar (15% seines Aktienbesitzes) verkauft - nur einen Tag bevor Elon Musk die Twitter-Umfrage gestartet habe. Derartige Aktivitäten von Insidern würden einen potenziell düsteren Ausblick für Tesla-Aktien zeichnen, und der Markt könnte einen Hinweis darauf erhalten haben.Ein großer Teil der jüngsten Bewegungen bei Tesla - sowohl nach oben als auch nach unten - sei durch den Optionshandel ausgelöst worden. Optionen seien in den USA ein beliebtes Instrument für Spekulationen, da sie helfen würden, von volatilen Märkten zu profitieren. Sie könnten jedoch auch eine Quelle der Volatilität der zugrunde liegenden Aktien sein.Man sollte beachten, dass dies in beide Richtungen funktioniere. Sollten Market Maker eine große Short-Position bei Put-Optionen haben, würden sie die zugrunde liegenden Aktien verkaufen wollen, um dieses Risiko abzusichern. In einem solchen Szenario könne ein starker Abwärtsdruck auf den Aktienkurs entstehen. Das Handelsvolumen sei sowohl bei Call- als auch bei Put-Optionen in dieser Woche sprunghaft angestiegen, wobei jedoch deutlich mehr Puts als Calls gehandelt worden seien. Ein starker Anstieg des Call-Volumens Ende Oktober sei mit dem Tag zusammengefallen, an dem die Tesla-Aktie die Marke von 1.000 Dollar überschritten habe - eine Bewegung, die auch durch den Optionshandel angetrieben worden sei.Die Aktien von Tesla würden oft als Spekulationsblase bezeichnet. Zwar habe das Unternehmen nach Jahren der Geldverbrennung begonnen, Gewinne zu erwirtschaften, doch seine Bewertung sei nach wie vor himmelhoch. Tesla werde mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von fast 330 gehandelt! Der aktuelle Kurs sei außerdem 21,2 Mal höher als der Umsatz pro Aktie in den letzten zwölf Monaten. Dabei sei der jüngste 2-tägige Einbruch des Aktienkurses bereits berücksichtigt. Zum Vergleich: Der S&P 500 werde mit einem KGV von 25,8 und einem KUV von 3,13 gehandelt! Angesichts einer so hohen Bewertung sollte eine Korrektur nicht überraschen. Dies bedeute jedoch nicht unbedingt, dass die Blase platze. Tesla sei eine sehr volatile Aktie, und Volatilität wirke in beide Richtungen. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass der Aktienkurs so stark eingebrochen sei, aber wenn so etwas passiere, würden die Anleger oft vergessen, wie sehr sich die Aktie in der Zwischenzeit erholt habe. Verkäufe von Insidern könnten Anlass zur Sorge geben, aber es sollte beachtet werden, dass Vorstandsmitglieder oft von direkten Aktienverkäufen ausgeschlossen seien und diese im Voraus planen müssten. Abgesehen davon könnte der Zeitpunkt der jüngsten Verkäufe auch nur ein Zufall sein.Der Rückgang bei der Tesla-Aktie habe noch viel Spielraum nach unten. Eine wichtige kurzfristige Unterstützung finde sich beim 50%-Retracement der diesjährigen Aufwärtsbewegung im Bereich von 900 Dollar. Diese Zone werde zusätzlich durch die untere Grenze der Marktgeometrie gestärkt. Theoretisch würde ein Durchbruch unter diesen Bereich auf eine Trendumkehr hindeuten. Zuvor müsste jedoch der psychologische Bereich um 1.000 Dollar durchbrochen werden. Die aktuellen vorbörslichen Notierungen würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung des heutigen Handels hindeuten. (News vom 10.11.2021)