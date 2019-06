"Was erlaube DAX" - Chartanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern vor 87 Jahren ist dem FC-Bayern-München das allererste Meisterstück gelungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Am 12.06.1932 habe der Stern des Südens unter der Führung von "Little Dombi" (Richard Kohn) mit "Ossi" Rohr und Franz Krumm einen 2:0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt in Nürnberg erringen und sich erstmals deutscher Fußballmeister nennen können. Standesgemäß sei dieser Triumph mit einem Kutschenkorso gefeiert worden. Leider sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht in Feierlaune grewesen. "Was erlaube DAX" würde Giovanni Trapattoni sagen. Das am Dienstag gezeigte Aufwärtsgap (12.097 zu 12.117 Punkte) habe der deutsche Leitindex nicht halten können. Vielmehr noch habe dieser die 38-Tage-Linie (akt. 12.106 Punkte) temporär erneut nach unten hin verletzt. Derzeit sollten die Bullen nicht an Alex Ferguson denken und auf ein technisches Unentschieden spielen. In der aktuellen Spielhälfte müsse die 38-Tage-Linie nachhaltig verteidigt werden, die in der Nähe der 20-Tage-Linie der Bollinger-Bänder (akt. 12.027 Punkte) liege. Sollte die bullische Abwehr stehen, könne der Sturm auf den Erholungstrend seit dem Ende des vergangenen Jahres (akt. bei 12.250 Punkten) in der zweiten Spielhälfte erneut starten. Im anderen Fall drohe das Wiedersehen mit der 200-Tage-Linie (akt. 11.610 Punkte), die derzeit mit dem unteren Bollinger-Band einhergehe. (13.06.2019/ac/a/m)

