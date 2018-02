Offenbar gestalte sich der Sprung in die höchste Einkommensklasse jedoch schwierig. Eine Studie der Weltbank zeige, dass es von 101 Middle-Income Countries im Jahr 1960 bis zum Jahr 2008 lediglich 13 Staaten nach ganz oben geschafft hätten. "Viele Länder, die sich lange im mittleren Einkommensbereich befinden, sind Rohstoffländer und profitieren, wenn es einen Boom in diesem Segment gibt. Dadurch sinkt aber die Motivation, strukturelle Reformen in Angriff zu nehmen und auch in anderen Bereichen konkurrenzfähig zu werden", erläutere Nemeth. Anders verhalte es sich mit asiatischen Ländern wie Südkorea oder Singapur, die den Wandel bereits erfolgreich vollzogen hätten. Das aufgrund seiner Größe besonders bedeutende China stecke gerade inmitten dieses Change-Prozesses.



Ein entscheidender Faktor auf dem Weg in die höchste Einkommensklasse sei die Entwicklung hin zu innovationsgetriebenem Wachstum. Um der "Middle-Income Trap" zu entkommen, habe China genau diesen Weg eingeschlagen und setze massiv auf Digitalisierung und darauf, selbst neue Technologien zu entwickeln. Es sei kein Zufall, dass sich neben acht US-Konzernen mit Alibaba und Tencent auch zwei chinesische Vertreter im Ranking der zehn wertvollsten Unternehmen weltweit befinden würden. "China legt einen starken Fokus auf Innovation, um technologisch wettbewerbsfähiger zu werden. Zum Beispiel verfügt das Land bereits über das weltweit größte Netz im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge", so Nemeth.



Die geplante Fusion der Zugsparten der europäischen Player Siemens und Alstom stelle bereits eine Reaktion auf die Innovationskraft Chinas dar. "Ein anderes Beispiel ist der Bereich Elektroautos, wo 2016 über 40 Prozent der weltweiten Neuzulassungen auf China entfallen sind", ergänze Nemeth. Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie neue Technologien und Digitalisierung seien für ihn Schlüsselfaktoren, die Schwellenländer in die höchste Einkommensklasse bringen und die sie gleichzeitig benötigen würden, um langfristigen Wohlstand im Land zu erreichen. (Ausgabe vom 20.02.2018) (21.02.2018/ac/a/m)





Salzburg (www.aktiencheck.de) - Um Wohlstand aufzubauen und langfristig abzusichern, ist es für alle Länder der Welt wichtig, Wirtschaftswachstum zu generieren, so Christian Nemeth, Chief Investment Officer und Vorstandsmitglied der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Niedriglohnländer würden ihr Wachstum oft auf der kostengünstigen Produktion einfacher, arbeitsintensiver Güter aufbauen. Dabei komme Technologie aus dem Ausland zum Einsatz. "Nimmt in einem ehemaligen Low-Income Country dank des Wachstums auch der Wohlstand zu, gerät eine Volkswirtschaft aufgrund steigender Einkommen früher oder später in die "Middle-Income Trap". In der Produktion einfacher Güter geht Wettbewerbsfähigkeit verloren, gleichzeitig ist man als Standort noch keine Konkurrenz für technologisch höher entwickelte Industriestaaten", erkläre Nemeth. Der mittleren Einkommensfalle zu entkommen, in der man weder Billiglohnland noch Industriestaat sei, stelle eine entscheidende Herausforderung in der Entwicklung von Schwellenländern dar. Denn nur so werde sichergestellt, dass das Wirtschaftswachstum langfristig aufrechterhalten bleibe.