Auch wenn der Wendepunkt noch nicht erreicht sei, so würden sich doch einige interessante Konsummuster erkennen lassen. Und diese könnten durch das "Flat Tax"-Programm der Regierung, das die Konjunktur antreiben solle, unterstützt werden.



Was das Risiko betreffe, so gebe es zwei wesentliche Barometer, die die Experten in Bezug auf den italienischen Bankensektor analysiert hätten.



Die erste wichtige Messgröße für das Risiko sei der Spread zwischen den Renditen von BTP Italia-Anleihen und den Renditen deutscher Bundesanleihen. Bei Betrachtung der 10-jährigen Anleihen werde deutlich, dass 10-jährige italienischen Papiere 2013 eine um 3 Prozent höhere Rendite verzeichnet hätten als deutsche Titel. Erst rund fünf Jahre später - Ende Mai 2018 - seien diese Niveaus erneut getestet worden.



Der Markt sei innerhalb von nur etwa einem Tag von einer relativ geringen Risikoeinschätzung für Italiens BTPs zu einer deutlich höheren Risikoeinschätzung übergegangen.



Seit der Verkündigung der erfolgreichen Regierungsbildung sei der Spread jedoch um 70 Basispunkte von 3,0 Prozent auf 2,3 Prozent gesunken, was darauf hindeute, dass das Risiko nachgelassen habe.



Die andere Risikomessgröße, die die Experten analysiert hätten, seien die Credit Default Swap Spreads (CDS-Spreads) auf italienische Banken.



Lege man die CDS-Spreads der letzten fünf Jahre für die drei größten italienischen Banken zugrunde, zeige sich, dass die Spreads trotz einer Ausweitung im Mai nicht annähernd das Niveau vom Juni 2013 erreichen würden. Dies deute darauf hin, dass das Risikoniveau weit unter dem Niveau von vor fünf Jahren liege.



Anlagen seien grundsätzlich mit Risiken verbunden - daher komme es darauf an, Risiko und Ertrag in Einklang zu bringen. Beispielsweise werde der FTSME MIB Banks Indes derzeit mit einem Gesamt-KGV von 9,6x und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,7x gehandelt. Dies seien sehr niedrige Bewertungsniveaus, was darauf hindeute, dass in diesem Teil des Marktes bereits ein hohes Risiko eingepreist werde.



Vor diesem Hintergrund halten die Experten von WisdomTree Europe italienische Banken mittlerweile für eine interessante Anlagegelegenheit. Italien habe eine neue Regierung, und neue Vorschriften zur Verbesserung des Wirtschaftswachstums im Land könnten sich positiv auf den Konsum auswirken und die Kreditnachfrage ankurbeln. Für Anleger, die von der verbesserten Stimmung gegenüber Italien profitieren möchten, könnte sich eine Long-Positionierung beim FTSE MIB Banks Index bezahlt machen. (28.06.2018/ac/a/m)







