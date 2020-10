Bonn (www.aktiencheck.de) - Analysten räumen der Möglichkeit, dass die Demokraten sowohl das Weiße Haus als auch beide Kammern des Kongresses gewinnen, derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 50 Prozent ein, so die Analysten von Postbank Research.



Für Aktien aus den Schwellenländern (Emerging Markets; EM) wäre ein solcher Wahlausgang voraussichtlich das Best-Case-Szenario. Es wäre mit einem umfangreicheren Investitionsprogramm zur Stützung der US-Wirtschaft zu rechnen, als dies vermutlich während einer zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump der Fall wäre. Ein daraus resultierender Inflationsanstieg würde die kurzfristigen Realzinsen in den USA drücken.



Dies könnte eine Abwertung des Greenbacks zur Folge haben, was den Unternehmen aus den Emerging Markets die Rückzahlung ihrer US-Dollar-Schulden erleichtern würde. Darüber hinaus könnten rohstoffexportierende Schwellenländer von erhöhten US-Infrastrukturausgaben profitieren. Zu guter Letzt könnte die Kursentwicklung von EM-Aktien davon gestärkt werden, dass die US-Politik unter Joe Biden voraussichtlich an Berechenbarkeit gewinnen und die Kooperationsbereitschaft zunehmen würde. (05.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.