Die Vorliebe vieler skandinavischer institutioneller Anleger für Private Assets lasse sich auch dadurch erklären: Private Debt Impact-Transaktionen etwa seien häufig bilateral, sodass in der Regel eine enge Beziehung zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber bestehe. Außerdem würden mit Privatkrediten oft einzelne Projekte oder kleinere Unternehmen finanziert, was es erleichtere, die gesamte Wirkung einer Investition zu ermitteln und zu messen.



Die Nutzung eines breiten Spektrums von Impact-Themen trage dazu bei, das investierbare Universum zu maximieren, und ermögliche ein hohes Ausmaß an Diversifizierung. Wichtig sei die Streuung des Kapitals auf unterschiedliche Laufzeiten, Anlagearten, Branchen, Impact-Themen, Risiko-/Renditeprofile und Strukturen.



2. Überwachung der Fortschritte



49% der im Rahmen der One Initiative befragten Investoren in Skandinavien hätten angegeben, dass sie sich bei ihren Impact-Investitionen stärker engagieren müssten als bei traditionellen Anlageformen. Denn unabhängig davon, wie gut ein Portfolio konzipiert und diversifiziert sei, müssten Anleger die Entwicklung kontinuierlich überprüfen. Dies erfordere eine sorgfältige Analyse und Überwachung - insbesondere im Hinblick auf die Illiquidität.



Private Debt Impact Assets zum Beispiel würden in der Regel nicht mit börsennotierten Wertpapieren korrelieren, aber es gebe keinen aktiven Sekundärmarkt, sodass der Handel nicht immer einfach sei. Auf der anderen Seite würden diese Anlagen als Ausgleich eine Renditeprämie gegenüber börsengehandelten Titeln bieten. Maßgeschneiderte private Anlagen würden oft bis zur Fälligkeit gehalten. Dies bedeute zwar, dass der Impact des Vermögenswerts während der Laufzeit der Anlage beeinflusst werden könne. Gleichzeitig sei es deshalb umso wichtiger, dass die Impact-Analyse zu Beginn des Investments (und die Anwendung jeglicher Ausschlusskriterien) gründlich durchgeführt werde, da eine Veräußerung unter Umständen nicht infrage komme.



3. Ausreichende Gewichtung im Portfolio



Es könne Monate der Analyse, Strukturierung und Verhandlung dauern, bis eine einzige Transaktion abgeschlossen sei. Der Aufwand für die Bildung eines diversifizierten Portfolios privater und illiquider Vermögenswerte dürfe daher nicht unterschätzt werden und erfordere erhebliche Ressourcen und Fachkenntnisse in einer Reihe von Bereichen.



Aber erfolgreiche Impact-Investoren würden nicht kleckern, sondern klotzen. Wer sich für diesen Weg entschieden habe, sollte ihm ein signifikantes Ausmaß des Portfolios widmen. Abhängig von der grundsätzlichen Anlagestrategie könnten Impact-Projekte somit bis zu 10% bis 20% des Private-Asset-Anteils ausmachen. (25.08.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Skandinavien ist seit langem als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit bekannt; Will Nicoll, CIO Private & Alternative Assets bei M&G Investments, erläutert, was institutionelle Investoren von den nordischen Ländern lernen können.Finnland, Schweden und Dänemark stünden im SDG-Index, der den Gesamtfortschritt eines Landes bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen messe, ganz oben. Da sei es keine Überraschung, dass diese Länder auch beim Impact Investing die Nase vorn hätten. In einer 2020 durchgeführten Umfrage der One Initiative hätten 88% der befragten Investoren angegeben, dass Impact Investments für sie eine hohe Bedeutung hätten. 80% seien der Meinung gewesen, dass diese gute Renditechancen bieten würden, und 61% der Befragten hätten bestätigt, dass die finanziellen Erträge von Impact-Anlagen ihren Erwartungen entsprechen oder diese sogar übertreffen würden.Das Global Impact Investing Network (GIIN) habe in seiner jüngsten Studie die Größe des Impact-Marktes bis Ende 2019 auf 715 Mrd. US-Dollar geschätzt, wobei 34% des Impact-Kapitals in Private Debt investiert würden. Die One Initiative habe herausgefunden, dass skandinavische Investoren in erster Linie Direktinvestitionen (33%) nutzen würden, gefolgt von Private Equity (32%) und Private Debt (18%).Was mache die Profianleger in Skandinavien beim Impact Investing so erfolgreich? Vor allem drei Bereiche würden herausstechen: Wirkungsmessung und Diversifizierung, eine laufende Analyse und - ganz wichtig - eine sinnvolle Allokation in Impact-Investitionen.Alle Investitionen hätten Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, ob positiv oder negativ, gewollt oder ungewollt. Impact Investing bedeute, dass neben den finanziellen Renditezielen auch soziale oder Umweltschutzziele festgelegt und diese über den Investitionszeitraum quantifiziert und gemessen würden. Durch die Definition der gewünschten (oder unerwünschten) Auswirkungen und die Zusammenstellung eines Portfolios, das den Zielen entspreche, könnten Anleger sowohl finanzielle Erträge erzielen als auch ihr Kapital auf umfassendere Zwecke ausrichten.Bisher sei eine vergleichbare Messung der Auswirkungen schwierig gewesen. Das ändere sich jetzt. Immer mehr Impact-Investoren würden eine einheitliche Terminologie verwenden und sich um einen globalen Konsens bemühen, zum Beispiel im Rahmen des Impact Management Project.