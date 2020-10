Abhängig vom Ausgang der Wahlen werde es eher eine Aufwertung oder eine Abwertung des US-Dollars geben, was sich jeweils auf die Schwellenländer auswirken werde. Wenn der Dollar schwächer werde, würde dies natürlich den Währungen der Schwellenländer zugutekommen. Wenn der Dollar aufgrund der guten Entwicklung der US-Wirtschaft stärker werde, könnte sich dies auf die Schwellenmärkten ebenfalls positiv auswirken, sofern die US-Wirtschaft das globale Wachstum fördere. Aber wenn der Dollar aufgrund höherer Zinssätze stärker werde, wäre dies für die Schwellenmärkte eher nachteilig.



Wenn Biden gewinne, werde einer der größten Verlierer wahrscheinlich der Nahe Osten sein. Die Ölexporteure müssten ihre Geschäftsmodelle umstellen, um sich in eine neue globale Weltordnung einzugliedern, die sich stärker auf die Bekämpfung des Klimawandels konzentriere. Ein Sieg von Biden könnte eine aggressivere Haltung gegenüber der Türkei und Russland mit sich bringen, was dort zu einer deutlicheren Untergewichtung führen könnte. In Mexiko dagegen könnten die wahrscheinlich besseren handelspolitischen Beziehungen zu den USA von Vorteil sein.



Und dann bleibe noch eine der wichtigsten Fragen, wie die USA in den nächsten Jahren mit dem Iran umgehen würden. Wenn ein Sieg von Biden zu Verhandlungen und einer Aufhebung der Sanktionen führen sollte, könnte dies Auswirkungen auf das Öl-Angebot haben. Dies würde Druck auf das OPEC+-Abkommen ausüben und damit Unsicherheit schaffen.



Bei allen Überlegungen: Die größte Auswirkung auf die Entwicklung in den Schwellenländern werde - mehr noch als das Wahlergebnis in den USA - der Verlauf der COVID-19-Pandemie sein. Er werde bestimmen, wie sich die Länder im Laufe des nächsten Jahres erholen würden und welche Schuldenlast sie zu tragen hätten.





Ein Biden-Sieg würde zu einer berechenbareren Außenpolitik führen, was für viele Länder besser wäre. Dennoch: Auch dann werde es Gewinner und Verlierer geben. Die Experten würden einen deutlicheren multilateralen Ansatz der US-Regierung erwarten. Der Internationale Währungsfonds würde gestärkt werden und hätte mehr Power, um ärmere Länder zu stützen.