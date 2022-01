Bild: Pixabay

So erhalten Sie ein Echtheitszertifikat für mein NFT

Wo und wie kann man NTF kaufen

NFT-Münzen werden auf Online-Marktplätzen verkauft, die wie AliExpress oder Wildberries funktionieren. Die Schöpfer von nicht-fungiblen Token stellen sie auf Handelsplattformen ein und warten auf Angebote von Käufern.



Sie können sogar selbst einen NFT-Token erstellen. Dazu müssen Sie ein digitales Objekt (ein Bild, einen Musiktitel, ein Foto usw.) nehmen, sich auf einem speziellen Marktplatz registrieren (z. B. auf den Websites von Rarible oder OpenSea) und das Objekt mit einer Beschreibung und einem Preis dort hochladen. Bei vielen Diensten müssen Sie für die Erstellung eines Eintrags in der Blockchain, eines einzigartigen Tokens, eine Provision zahlen.



Weltweit erster NFT

Das erste Kunstwerk, das in ein NFT-Token umgewandelt wurde, war eine schwarz-weiße Schablone des Künstlers Banksy aus dem Jahr 2007 mit dem Titel Morons (White). Das Blockchain-UI Protocol kaufte es, brannte es und schuf einen NFT-Token - einen virtuellen Vermögenswert, der an ein "digitales Bild eines Kunstobjekts" gebunden ist.



Für wie viel können Sie Ihr NFT verkaufen

Der erste Musiker, der sein eigenes Album in einen Token verwandelte, war DJ 3LAU. Er verkaufte das Album in einer limitierten Auflage und nahm damit 11,6 Millionen Dollar ein.



Es ist erwähnenswert, dass auch die Glücksspielindustrie einen Anstieg der NFT verzeichnet. Es sind bereits die ersten NFT-Spielautomaten und Casino-Meta-Universen erschienen. Auch wenn die traditionellen Spieler den Trustly Casinos immer noch näher stehen, wird die NFT-Ära für die Spieler immer schneller zur traditionellen.



Handelsplattformen

Es gibt viele NFT-Plattformen. Manche sind hochspezialisierte Marktplätze und unterscheiden sich in den Kategorien der verkauften Objekte: Irgendwo findet man ausschließlich Artikel für Videospiele, irgendwo findet man digitale Kunst.



Bekannte Dienste sind OpenSea, Rarible, Niftygateway und SuperRare. Die Plattformen nehmen eine Provision in Ether (so heißt die Tauscheinheit der Kryptowährung Ethereum - aufgrund ihrer Infrastruktur wurden nicht fungible Token erstellt). Die Höhe der Provision variiert, beträgt aber in der Regel mehrere zehn Dollar.



Folgerung

Im Allgemeinen ist NFT für Kreative eine Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu Geld zu machen und ihr Publikum zu erweitern. Da es keine logistischen Schwierigkeiten gibt, ist es einfacher, Kunstwerke digital zu verkaufen als offline. (05.01.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ein NFT-Token (non-interchangeable token) ist ein digitales, unnachahmliches Zertifikat, das seinem Inhaber garantiert, dass es sich um ein Original handelt. Durch dieses System hat der Besitzer das exklusive Recht, den Gegenstand zu besitzen. Es ist erwähnenswert, dass dieses digitale Zertifikat in einer Blockchain gespeichert ist.Nicht-fungible Token können nicht unbemerkt ausgetauscht, geteilt, ersetzt werden. Das System eignet sich zur Sicherung der Rechte an einem einzigartigen Objekt - einem Kunstwerk, einer Immobilie, einem Artefakt in einem Computerspiel.Einfach ausgedrückt, wird jeder Datensatz auf der Blockchain als Token bezeichnet. In einer offenen Blockchain sind alle Token wie Münzen desselben Geldwerts, gleichwertig und fungibel. So funktioniert das Geld der Kryptowährungen: Ein Bitcoin kann zum Beispiel einfach durch einen anderen ersetzt werden, ohne dass sich etwas ändert.Wie Kryptowährungen werden auch NFT auf der Blockchain erstellt, die als Datenbank für die Aufzeichnung aller Transaktionen dient. Die Blockchain garantiert die Authentizität der nicht vertretbaren Token. Dank dieses Systems kann jeder Nutzer das Original und die Geschichte eines bestimmten NFT über die Blockchain überprüfen.Mit dem Kauf eines NFT-Tokens erwirbt der Nutzer ein Zertifikat für das Werk. In diesem Fall bewegt sich das Werk selbst nirgendwohin. Es befindet sich auf dem Ewigen Speicher (IPFS). Bei diesem Zertifikat handelt es sich im Wesentlichen um Codezeilen, die bestätigen, dass der Eigentümer des Tokens auch der Eigentümer der Originalkopie des Objekts ist. Ein NFT-Token wurde mit einem Gemälde verglichen, das einer Galerie, einem Museum oder einer Einzelperson gehören kann, aber das Publikum kann es in einem Katalog oder auf einer Ausstellung sehen.