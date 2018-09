Der erhebliche Gegenwind für Value-Aktien habe jedoch auch zu immensen Bewertungsvorteilen geführt. Sobald er sich zu drehen beginne, böten diese ein solides Fundament für zukünftige Überrendite. Nun sei es an der Zeit, einem Prozess und einem empirisch fundierten Ansatz diszipliniert zu folgen.



Jeder Anleger, und damit auch der Markt, sei der Gefahr ausgesetzt, der Versuchung zu erliegen, prozyklisch zu handeln und damit seine Vorgehensweise zum ungünstigsten Zeitpunkt anzupassen. Einer der renommiertesten Beiträge zu diesem Thema sei "Expectations of Returns and Expected Returns", der besage, dass für viele Investoren die Nachfragekurve invertiert sei. Investoren würden Interesse an Aktien gewinnen, wenn die Preise steigen würden, und diese abstoßen, wenn Preise fallen würden. So seien beispielsweise die Erwartungen der Märkte hinsichtlich künftigen Renditen im Februar 2009, zum Zeitpunkt von Aktientiefständen, am niedrigsten gewesen (+3,9 Prozent), während sie im Januar 2000 nach einem lang anhaltenden Bullenmarkt und kurz vor dem Platzen der Tech-Blase den höchsten Stand aufgewiesen hätten (+14,3 Prozent). Doch gerade in Zeiten von Gegenwind sei es wichtig, seinen Überzeugungen weiterhin zu folgen, sofern sie auf soliden fundamentalen Überlegungen beruhen würden.



Anleger sollten immer bedenken, dass Wertorientierung nicht nur ein schwammiges Konzept sei, das eine historische Outperformance erbracht habe, sondern dass es mehrere Gründe gebe, warum es eine empirisch nachgewiesene Value-Prämie gebe. Nach Ansicht der Experten würden folgende drei Hauptgründe für diese Anomalie sprechen:



Menschliches Verhalten - Investoren würden oft dazu neigen, vergangene Renditen zu weit in die Zukunft zu extrapolieren. Allerdings seien vergangene Renditen, wenn diese nicht durch zugrunde liegende Geschäftsverbesserungen unterstützt würden, einfach geliehene zukünftige Renditen.



Risiko - Value-Aktien, sprich Unternehmen mit niedrigen Bewertungen, seien oft Körbe von Aktien, die empfindlicher auf Konjunkturzyklen reagieren und daher als risikoreicher angesehen würden. Die Experten hätten jedoch festgestellt, dass die Unsicherheit der zukünftigen Cashflows die Bewertungen häufig so weit nach unten treibe, dass der geduldige Anleger im Durchschnitt dafür überkompensiert werde.



Institutionelle Zwänge - In unserer Branche scheint es ein Phänomen zu geben, das von Ökonomen als "Principal-Agent-Problem" bezeichnet wird, so die Experten. Die Theorie besage, dass Agenten bzw. Geldmanager, starke Anreize hätten, Anlagestile, Allokationen und Aktien zu wählen, die das Risiko reduzieren würden. Vor allem weil jene Agenten sonst riskieren würden, in dem bekannten dreijährigen Bewertungshorizont entlassen zu werden - ein Horizont, über den selbst die besten Manager eine Unterrendite erleben könnten und würden.



Systematische Value-Investoren wie die Experten könnten gerade von den aktuellen Bewertungsdispersionen profitieren. Und auch wenn der Valuestil kurzfristig etwas Gegenwind zu spüren bekomme, sehe das Bild langfristig deutlich anders aus. Auf Sicht der letzten 25 Jahre habe Value positive relative Renditen erzielt, während das derzeit bestimmende Wachstumssegment überhaupt keine Überrendite biete. Und warum sollte das auch so sein? Renditen würden auf Erwartungen und Ungewissheiten basieren, die in den Marktbewertungen eingepreist seien. Sich auf harte Fakten zu fokussieren und Firmen systematisch zu bewerten, werde auf lange Sicht andere Investmentstile mit Abstand schlagen. (04.09.2018/ac/a/m)





Erkrath (www.aktiencheck.de) - Geprägt von wenig Wachstum, niedrigen Zinsen und Unternehmensinvestitionen sowie einer expansiven Geldpolitik hat das aktuelle makroökonomische Umfeld zu erheblichem Gegenwind für Value-Aktien geführt, so Goran Vasiljevic, CIO und Sprecher der Geschäftsführung bei Lingohr & Partner Asset Management.Für Growth-Aktien hingegen sei diese Umgebung in erster Linie vorteilhaft gewesen. Sie hätten zeitweise hervorragende Renditen geliefert. Wenn man die Bewertungen vieler Investoren betrachte, scheinen die meisten davon auszugehen, dass die Gewinner der letzten Jahre auch die Welt der Zukunft erobern würden. Doch eine Aktie, ein Sektor, ein Land oder ein Anlagestil könne und werde nicht konsistent den Markt schlagen. Sobald der Wind wieder zu drehen beginne, würden die hohen Bewertungslücken im Markt erneut Überrendite bei Value-Aktien liefern.Disruption und Digitalisierung seien heutzutage häufig verwendete Schlagworte. Sie würden nicht nur regelmäßig als Rechtfertigung von Investoren verwendet, um die hohen Preise von Aktien zu erklären. Darüber hinaus würden sie auch als Rechtfertigung dafür dienen, warum alte Evaluierungsmodelle heute nicht mehr so wichtig seien. Nach Erachten der Experten wäre das Gegenteil der umsichtige und vielversprechendste Ansatz. Immerhin seien solche Disruptionen keine Einbahnstraße. Die Disruptoren von morgen könnten die Disruptoren von heute ablösen.In dieser sich immer schneller verändernden, zyklischen Welt sei es gefährlicher denn je, zu weit in die Zukunft zu blicken. Denn es könne und werde bald viel mehr eintreten und sich verändern, als man heute erwarten könne. Darüber hinaus scheinen die Anleger nach einer längeren Zeit der Outperformance von Qualitäts- und Wachstumswerten begonnen zu haben, auf fundierte Investmentprinzipien zu verzichten. Sie würden sich nicht mehr mit Bewertungen beschäftigen und jede Wachstumsstory rechtfertigen, die von der Angst vor dem Verpassen einer möglichen Investmentgelegenheit getrieben werde.