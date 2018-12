Just im Oktober sei die Teuerung in Deutschland auf 2,5 Prozent gestiegen, während sie im November bei 2,1 Prozent gelegen habe. Damit liege sie derzeit auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Von zwei Prozent im August habe sie deutlich zugelegt. Der Ärger halte sich offenbar Grenzen. Oder wie sonst sei es zu erklären, dass 2018 mehr als 2,2 Billionen Euro in Deutschland auf Giro- oder Tagesgeldkonten lägen? Mit dem Betrag ließe sich sechs Mal der griechische Staatshaushalt sanieren und vom Rest könnte man den Flughafen Berlin Brandenburg abreißen und 14-mal neu bauen lassen - davon 13-mal "In Time".



Die Tatsache, dass es keine Zinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten gebe, würden die Deutschen Sparer ja bereits seit Jahren billigend in Kauf nehmen. Dass ihnen dabei Geld verloren gehe, scheine sie entweder nicht zu kümmern oder ihnen nicht im vollen Ausmaß bewusst zu sein. Die vergleichsweise hohe Inflation sorge nämlich für einen realen Vermögensverlust.



Lege man ein Tagesgeldkonto mit einer Verzinsung von 0,5 Prozent zugrunde - was derzeit weiter von der Realität entfernt sei, als die Erde vom Mars - und ziehe die Inflationsrate von 2,5 Prozent ab, erhalte man eine negative Realrendite von zwei Prozent. Bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro seien nach Ablauf eines Jahres 980 Euro geblieben, nach fünf Jahren wären schon knapp 100 Euro verschwunden. Klinge eher nach Geldvernichtung als nach Sparen.



Und so würden in Deutschland die fleißigen Sparer schleichend an eben jenem verlieren. Im September habe sich der Realzinsverlust auf knapp vier Milliarden Euro belaufen. Im Zeitraum von Januar bis September summiere sich der Verlust auf 27,5 Milliarden Euro; bis Ende des Jahres seien es schätzungsweise 40 Milliarden Euro. Das seien fünf Milliarden Euro mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Serbien - oder rund fünfeinhalb Berliner Flughäfen.



Um am Ende nicht selbst vor der Ruine seines Ersparten zu stehen, sollten Sparer zu Anlegern werden. Wer den Kapitalmarkt für den Vermögensaufbau nutze, könne sein Geld tatsächlich mehren und die Inflation ausgleichen. Nur mit einem breit diversifizierten Depot und einem langfristigen Anlagehorizont könnten so Renditen erzielt werden. Vielleicht werde es nicht für den Neubau des Berliner Flughafens reichen, aber womöglich für eine nette Altersvorsorge. (03.12.2018/ac/a/m)





